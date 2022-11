Dänemark wird von der Fifa zurückgepfiffen. Foto: AFP/KELD NAVNTOFT

Die Fifa hat dem dänischen WM-Team das Tragen von Trikots mit einem Slogan für Menschenrechte im Training verboten. Der Fußballweltverband habe einen entsprechenden Antrag abgelehnt, bestätigte Verbandssprecher Jakob Höyer der Nachrichtenagentur AFP. Auf den Shirts sollte die Aufschrift "Menschenrechte für alle" zu lesen sein.

"Wir sind der Meinung, dass es sich dabei um eine universelle Botschaft handelt, die jeder unterstützen kann, dieses Verbot ist bedauerlich", sagt Jakob Jensen, Sportdirektor des dänischen Fußballverbands.

Dänemark hatte bereits mit seinen symbolträchtigen Turniertrikots für Aufsehen gesorgt. Die Dänen wollen bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) unter anderem in ganz in Schwarz gehaltenen Shirts auflaufen und damit ein Zeichen gegen die Ausbeutung von Arbeitern und die Menschenrechtsverletzungen setzen.

Auf den Shirts sind das Markenzeichen des Ausrüsters und das Verbandsemblem nur auf den zweiten Blick erkennbar. "Wir wollen nicht sichtbar sein bei einem Turnier, das tausende Menschen das Leben gekostet hat", hieß es dazu. (sid, 11.11.2022)