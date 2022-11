Es gibt Serien, die gefühlt jeder andere gesehen hat – nur man selbst kann damit so gar nichts anfangen. Welche sind das bei Ihnen?

Wer gerne mehrteilige TV-Unterhaltung konsumiert, kennt das Phänomen: Immer wieder gibt es Serien, an denen gefühlt kein Weg vorbeiführt. Sie sind in aller Munde, Fans fiebern der nächsten Folge entgegen, der halbe Freundeskreis kennt kein anderes Thema, und selbst Menschen, die sonst gar nicht unbedingt Serien schauen, verpassen keine Episode und sind vollkommen begeistert davon. Und dennoch: Man selbst kann die Faszination für dieses Machwerk so gar nicht teilen.

Gehypte Serien, die man lieber seinlässt

Vielleicht hat man es sogar ernsthaft versucht, sich die Pilotfolge oder gar ein paar Folgen anzusehen – aber rasch gemerkt, dass die Serie den eigenen Geschmack beim besten Willen nicht trifft. Oder man hat es gleich bleiben lassen, weil man schon anhand dessen, was man vorweg darüber wusste, abschätzen konnte, dass die Serie einen nicht abholen können wird.

Ist Fantasy kein Genre, das einen interessiert, hat man möglicherweise den Hype um "Game of Thrones" nie so recht verstanden – selbst wenn andere mit ungläubigem Entsetzen reagieren, wenn man beiläufig erwähnt, keine einzige Folge gesehen zu haben. Auch kann es vorkommen, dass eine höchst beliebte Comedy-Serie eben den eigenen Humor nicht trifft – weshalb man keinen Spaß daran hat, sich so etwas als halblustig Empfundenes anzusehen. Ja, es soll sogar Menschen geben, die "Scrubs" oder "Die Simpsons" nicht mögen.

Andere Serien sind einem vielleicht thematisch zu belastend – auch wenn "Squid Game" oder "Dahmer" die Massen begeistern, hat man einfach keine Lust, sich Gewaltdarstellungen und Serienkiller anzusehen. Auch Suchtgift, dessen organisierter Verkauf und Drogenkartelle sind ein Themenkomplex, der manche schlichtweg nicht interessiert, weshalb vielleicht "Breaking Bad" und "Narcos" wegfallen.

Gute Gründe, warum einen etwas nicht fesselt, gibt es also mindestens so viele wie massiv gehypte Serien. Welche sind das bei Ihnen?

Don't Buy the Hype: Ihre Erfahrungen sind gefragt!

Welche Serie, die andere massiv begeistert, lässt Sie schon thematisch vollkommen kalt? Welcher Serie haben Sie eine echte Chance gegeben, aber sie dann rasch wieder abgebrochen – und warum? Und welche halten Sie für vollkommen überschätzt? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 14.11.2022)