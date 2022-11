Kalte Temperaturen und hohe Energiepreise – keine gute Kombination, wenn man es gerne wohlig warm in der Wohnung haben will. Viele Menschen zögern heuer beim Heizen. Sie auch?

Es wird schön langsam frisch in den eigenen vier Wänden. Die Wäsche trocknet nicht mehr so gut, die Finger werden im Homeoffice beim Tippen klamm, und generell fühlt sich die Wohnung nicht mehr recht gemütlich an. Je nachdem wie gut die Fassade isoliert ist, die Fenster beschaffen sind und die persönliche Wohlfühltemperatur ist, muss mehr oder weniger an den Reglern der Heizung gedreht werden.

Hohe Energiepreise und saftige Nachzahlungen bei Strom- und Gasrechnungen tragen dazu bei, dass derzeit viele Menschen das Einschalten der Heizung hinauszögern. "18 Grad geht schon noch, dann eben einen Pulli mehr", denken sich so manche und lassen die Heizkörper lieber kalt, bevor sie böse Überraschungen in Form von hohen Energierechnungen bekommen.

Wie ist das bei Ihnen?

Wie viel Grad hat es in Ihrer Wohnung derzeit?

Ab wie viel Grad drehen Sie die Heizung auf? Ist Ihr Heizverhalten heuer anders, oder heizen Sie wie immer? Wie viele Schichten ziehen Sie derzeit zu Hause an? (wohl, 14.11.2022)