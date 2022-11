Ein blauer Haken – wichtig im Internet. Zwei blaue Haken – doppelt so wichtig. Foto: Tumblr

So bedenklich die chaotischen Zustände bei Twitter auch sein mögen, ein gewisser Unterhaltungswert lässt sich nicht von der Hand weisen: Erst kündigte die Plattform an, künftig alle zahlenden User mit dem eigentlich als Verifikationsnachweis verwendeten blauen Haken zu schmücken, dann führte man ein zusätzliches Siegel für "offizielle Accounts" ein, das wenig später von Neu-CEO Elon Musk "gekillt" wurde. Dieses Siegel ist nun offenbar zurück, zu sehen ist es etwa aktuell beim offiziellen (wirklich, versprochen) Nintendo-Account.

Nintendo darf sich aktuell wieder mit dem von Musk "gekillten" grauen Verifikationssymbol schmücken. Foto: Screenshot

24 blaue Haken für maximale Wichtigkeit

Dass so eine Produktentwicklungs-Achterbahn viel Spott anzieht, liegt auf der Hand. Im Gegensatz zu Nutzerinnen und Nutzern hat sich Twitters Konkurrenz jedoch bisher zurückgehalten. Der Mikroblogging-Dienst Tumblr hat dieses Eis nun gebrochen. Seit gestern gibt es dort nämlich ein neues "Feature": Für einmalig acht Dollar kann man sich nicht nur einen, sondern gleich zwei "Important Blue Checkmarks" für das eigene Profil zulegen. Laut Tumblr-Blog fühlte man sich "moralisch verpflichtet", Usern zu helfen, denn: "Was nützt es, online wichtig zu sein, wenn Sie es nicht mit einem tatsächlichen, physischen, nicht verifizierten Verifizierungssymbol beweisen können?"



Und, da man ja nie wichtig genug sein kann, lassen sich die Wichtigkeitsnachweise sogar stapeln, wie Tumblr-User "xellette" herausfand. Bei 24 "wichtigen Haken" scheint aber dann doch Schluss zu sein.

Ein teurer Spaß: Für zwölfmal zwei Haken musste "xellette" schließlich 96 Dollar hinlegen. Die Haken dürften auch nicht dauerhaft im Profil bleiben: Sie können sich laut Tumblr "jederzeit in einen Haufen Krabben" verwandeln.

Tumblr wird dank Twitter-Chaos immer beliebter

Ein gelungener Marketing-Schmäh also, der Tumblr sogar einiges an Einnahmen bringen dürfte. Der Mikroblogging-Dienst gewinnt derzeit durch das Twitter-Chaos an Beliebtheit, auch Promis wie Deadpool-Star Ryan Reynolds und "Wonder Woman" Lynda Carter sind dort seit kurzem vertreten. Auch ein Update der Community-Richtlinien von Anfang November dürfte neue Nutzerinnen und Nutzer anlocken: Darstellungen von Nacktheit sind auf Tumblr wieder erlaubt, ausgenommen "visuelle Abbildungen eindeutig sexueller Handlungen". (red, 11.11.2022)