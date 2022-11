Schneider leitete die Journalistenausbildung an der Henri-Nannen-Schule und prägte als Sprachkritiker den deutschsprachigen Journalismus

Der deutsche Publizist und Sprachkritiker Wolf Schneider, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2008, ist tot. Foto: IMAGO/Essler/SVEN SIMON

Mit seiner Stil- und Sprachkritik hat er Generationen von Journalistinnen und Journalisten im deutschen Sprachraum geprägt, nicht wenige fühlten sich von seinem strengen Regelwerk auch genervt, und für das Gendern hatte er wenig Verständnis: Der deutsche Publizist und Sprachkritiker Wolf Schneider ist gestorben, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag unter Berufung auf Schneiders Familie. Er starb in der Nacht auf Freitag im Alter von 97 Jahren.

Seine journalistische Karriere begann der 1925 in Erfurt geborene Schneider 1947 bei der Münchner "Neuen Zeitung", die nach Kriegsende von der US-Militärregierung gegründet wurde. Schneider war ab 1950 Korrespondent der Nachrichtenagentur AP, bevor er Leiter der Nachrichtenredaktion und Washington-Korrespondent der "Süddeutschen" wurde.

Nach Stationen beim Nachrichtenmagazin "Stern" als Chef vom Dienst und Verlagsleiter sowie als Chefredakteur der Tageszeitung "Die Welt" leitet Schneider ab 1979 die neu gegründeten Hamburger Journalistenschule, die später als Henri-Nannen-Schule firmierte.

Standardwerke

Schneider war auch einer der Moderatoren der "NDR Talk Show" und prägte als Sprachkritiker und Sprachstillehrer das berufliche Leben vieler Journalistinnen und Journalisten. Eine für alle verständliche Sprache war ihm ein besonders Anliegen. Ein Dorn im Auge waren ihm hingegen Füllwörter, unnötige Anglizismen oder geschwurbelte Formulierungen. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, die sich der Sprache widmeten, darunter Standardwerke wie "Deutsch für Profis", "Wörter machen Leute" oder "Speak German! Warum Deutsch manchmal besser ist".

Schneider wurde gerne als "Sprachpapst" tituliert. An der deutschen Rechtschreibreform fand er keinen Gefallen. Sie sei "so überflüssig wie ein bayerischer Kropf", sagte er einmal. Sprachliche Flexibilität war für ihn ein Fremdwort, die Anpassung der Sprache an gesellschaftliche Veränderungen nicht unbedingt ein Ziel. 2019 gehörte er zu den Initiatoren eines Aufrufs des Vereins Deutsche Sprache unter der Überschrift "Schluss mit dem Gender-Unfug".

Und so wetterte er in der "Bild"-Zeitung gegen das Gendern. Die ganze Debatte sei "eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache keine Ahnung haben", sagte er. Und: "Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht besteht nicht der geringste Zusammenhang. Wie könnte es sonst das Weib heißen? Der Löwe, die Schlange, das Pferd. Obwohl sie alle dieselben zwei Geschlechter haben. Die Führungskraft ist heute überwiegend ein Mann – und keiner hat sich je beschwert. Die Liebe ist weiblich, dabei soll es bleiben." (omark, 11.11.2022)