Die Schülerinnen und Schüler stehen unter Bewachung des Einsatzkommandos Cobra. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wien – Ein Anrufer hatte über die Schulnummer am Freitag um 9.45 Uhr die Mittelschule Dornbirn-Haselstauden angerufen und mit einem Amoklauf am selben Tag gedroht. Er habe gesagt, dass die Schule im Laufe des Tages von einem 20-jährigen Mann gestürmt werden würde. Derzeit ist die Identität des Anrufers mit männlicher Stimme unbekannt. Die Landespolizeidirektion Vorarlberg bestätigte gegenüber dem STANDARD die laufende Ermittlung. In der Nähe der Schule seien nach derzeitigem Stand keine verdächtigen Personen gesichtet worden.

"Wir nehmen die Drohung ernst, Polizeikräfte sind vor Ort", so Polizeisprecher Rainer Fitz im Gespräch mit der APA.

Laut LPD befinden sich die Schülerinnen und Schüler nach wie vor in der Schule und stehen unter Bewachung des Einsatzkommandos Cobra in den Klassenzimmern. Die Schule sei großräumig abgesperrt worden. "Die Cobra durchsucht jetzt das Gebäude auf Verdächtiges", so der Schulleiter Wilfried Ederer. Auch die Eltern seien über die Situation informiert worden. Laut Ederer gibt es bisher keine Hinweise auf ein Amokgeschehen. (red, APA, 11.11.2022)