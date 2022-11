Ein Bürosessel, der 20 km/h schnell ist? Volkswagen Norwegen zeigt, was sich Nerds wünschen. Foto: Volkswagen

Wer bisher geglaubt hat, er würde auf einem modernen Bürosessel Platz nehmen, wird von Volkswagen Norwegen dieser Tage eines Besseren belehrt. Die dort ansässigen Ingenieure haben den Prototyp eines elektrischen Bürostuhls vorgestellt, der die Fortbewegung im Office auf bis zu 20 Kilometer pro Stunde beschleunigen könnte. Aber auch sonst strotzt das – man muss schon sagen – Gefährt von den Alufelgen bis zur Kopfstütze nur so vor technischer Finesse.

Vollausstattung

Zum Elektromotor, der mit einer Reichweite von bis zu zwölf Kilometern ausreichend lange für einen Büroalltag durchhalten sollte, gesellen sich ein ausgeklügeltes Scheinwerfer- und Infotainmentsystem in den Armlehnen.

Im Prototyp des Bürosessels steckt viel Ingenieurskunst. Volkswagen Nyttekjøretøy

Gesteuert wird der Stuhl über Bewegungssensoren, die Geschwindigkeit wird standesgemäß mit Gas- und Bremspedal reguliert. Die einzelnen Funktionen des Sessels werden über Knopfleiste und Touchscreen auf der Innenseite der Armlehnen betätigt. Highlight: Hupe und Rückfahrkamera vermeiden Kollisionen mit langsamen Kolleginnen und Kollegen auf langen Bürokorridoren.

Sogar an eine Rückfahrkamera wurde beim Bürosessel gedacht. Foto: Volkswagen

Nicht einmal frieren müsste man in diesem Stuhl. Auch wenn die Office-Temperaturen im Winter wegen aktueller Energiesparmaßnahmen auf 19 Grad Celsius heruntergeregelt werden sollten, lässt sich per Touchscreen eine Sitzheizung aktivieren. Und um keine schweren Sachen ins nächste Meeting schleppen zu müssen, befindet sich auf der Rückseite des Sessels selbstverständlich auch ein Kofferraum. Wem der zu klein sein sollte, kann auf eine Anhängerkupplung zurückgreifen, um weiteres Gut mitzutransportieren.

Alles nur "geklaut"

Was wie ein Bürosessel aus der Zukunft wirkt, kann durchaus auch als Liebeserklärung der Ingenieure an die Van-Serie von VW interpretiert werden. Wie auf der norwegischen Seite des Unternehmens nachzulesen ist, stammen zahlreiche Funktionen und Designelemente von aktuellen Modellen der VW-Busse. So heißt es nämlich: "In unserem brandneuen Bürostuhl steckt vieles, was Nutzfahrzeuge von Volkswagen bei unseren Kunden so beliebt macht." Abgesehen von groben Zulassungsproblemen muss man kein Hellsehender für die Einschätzung sein, dass ein derartiger Bürostuhl mindestens genauso gut bei der Kundschaft ankommen würde.

Über die Kosten des Projekts oder des Bürosessels sind keine Details bekannt. Sollte dieser oder ein ähnlicher Stuhl jemals in Serie gehen, weiß man aber auch, wozu der Gurt des Prototyps gedacht ist: Spätestens beim Preis für so viel Hightech müsste man sich nämlich ordentlich anschnallen. (bbr, 11.11.2022)