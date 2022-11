Weitere Auszählungsschritte in der Nacht haben weitgehend gute Nachrichten für die Demokraten in Arizona und Nevada gebracht. Gewinnen beide Kandidaten, hält die Partei den Senat

Ein Anhänger der Republikaner drängt bei der Auszählung der Stimmen in Arizona zur Eile. Bald könnte seine Neugier befriedigt sein – das von ihm erwünschte Ergebnis gilt aber als eher unwahrscheinlich. Foto: Reuters / Jim Uruquart

Washington – Noch ist nicht aller Tage Abend – aber für die Demokraten scheint sich der Horizont nach den Midterm-Wahlen in den USA weiter zu erhellen. Neue Auszählungsschritte in den Bundesstaaten Arizona und Nevada, wo bisher noch keine Entscheidung in den Senatswahlen gefallen ist, begünstigten dort die demokratischen Kandidaten. Sicher ist ihr Sieg noch nicht – aber sollten Mark Kelly (Arizona) und Catherine Cortez Masto (Nevada) tatsächlich ihre Sitze in der Parlamentskammer behalten können, würde das 50 Mandate für die Demokraten bedeuten. Dann wäre klar, dass die Partei die Kontrolle im Senat behält. Die noch offene Stichwahl in Georgia am 6. Dezember wäre dafür dann nicht mehr entscheidend.