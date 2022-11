Vorarlberg Lehm statt Beton: Ein Wendepunkt der Nachhaltigkeit

Die alte Stampflehmtechnik könnte sich als eine Innovation in Sachen Nachhaltigkeit erweisen. In Vorarlberg macht es der Architekt Martin Rauch vor: nachdem er sein eigenes Familienhaus mit Lehm gebaut hat, arbeitet er an einer Werkstatt für vorgefertigte Stampflehmprodukte