FTX' eigener Token FTT fiel innerhalb von drei Tagen von 22 auf knapp über drei US-Dollar. Foto: Reuters / Dado Ruvic

New York – Die in Turbulenzen geratene Kryptobörse FTX wird in den USA Insolvenz beantragen. Das teilte FTX am Freitag mit. Gründer Sam Bankman-Fried tritt von seinem Posten als CEO zurück. Ihm soll John J Ray III nachfolgen, Bankman-Fried will bei einer "geordneten Übergabe" unterstützen.

Vor wenigen Tagen hatte Konkurrent Binance ein Übernahmeangebot zurückgezogen und das Unternehmen mit der Aufgabe zurückgelassen, 9,4 Milliarden Euro von Investoren einzusammeln. FTX war in Liquiditätsengpässe geraten, da viele Anlegerinnen und Anleger ihre Einlagen gleichzeitig von der Börse abziehen wollten. Am Donnerstag erklärte die Wertpapieraufsichtsbehörde der Bahamas – dem Sitz von FTX – sie habe die Vermögenswerte von FTX Digital Markets, einer Tochtergesellschaft von FTX, eingefroren.

Zu große Abhängigkeit von eigenem Token

Ausgelöst worden war die Flucht von FTX, nachdem Binance-CEO Changpeng Zhao bekanntgab, alle FTT-Tokens – also digitale Anteilsscheine an FTX – abstoßen zu wollen. Beobachter vermuteten, FTX habe sich zu abhängig vom eigenen Token gemacht. Auch Bankman-Frieds Hedgefonds Alameda Research sei in zu starker Abhängigkeit von FTT gestanden. Auch Alameda Research und rund 130 weitere Unternehmen hätten am Freitag Insolvenz beantragt, hieß es am Freitag.

Bereits in den letzten Tagen waren Kryptowerte im Zuge des FTX-Crashes massiv unter die Räder gekommen. Nach Bekanntwerden des Insolvenzantrags gab der Bitcoin noch einmal um über sechs Prozent nach und sank auf rund 16.500 US-Dollar. Andere Kryptowähungen wie Ether oder Solana sanken in vergleichbarem Ausmaß. FTT sank innerhalb der letzten drei Tage von rund 22 auf knapp über drei US-Dollar. (Reuters, miwi, 11.11.2022)