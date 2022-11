COP 27: Klima- oder Krisengipfel?, 20 Jahre Tatort Münster, Lucky, Kurzschluss, The Crown, Candy – Tod in Texas – Mit Radiotipps

COP 27: Klima- oder Krisengipfel? Mit der Dokumentation Der Fluss, der uns trennt über ein bedrohtes indigenes Volk in Peru setzt Arte seinen Schwerpunkt anlässlich der 27. UN-Klimakonferenz fort. Um die Frage, welche Länder am "grünsten" sind, geht es um 18.20 in Mit offenen Karten. Um 20.15 begibt sich die Dokumentation Amazonien auf die Spuren versunkener Hochkulturen, danach geht es um 21.45 in Die fliegenden Flüsse des Amazonas um ein außergewöhn liches Phänomen. Kampfgefährtinnen porträtiert um 22.40 sechs junge Aktivistinnen aus verschiedenen Ländern.

Bis 23.50, Arte

Sonnenallee (D 1999, Leander Haußmann) Aufwachsen im Schatten der Berliner Mauer: Mit genauem Blick und formidabler Besetzung, darunter Robert Stadlober, Detlev Buck, Ignaz Kirchner und Henry Hübchen, erzählt Leander Haußmann in seiner vergnüglichen Komödie vom DDR -Alltag in den 1970er-Jahren und kitzelt dabei das Universelle seiner Coming-of-Age -Geschichte heraus. Bis 21.45, RBB

20 Jahre Tatort Münster Anlässlich des 20-Jahr-Dienstjubiläums von Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Gerichtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) gibt es zwei Folgen des Tatorts Münster aus dem Archiv zu sehen: zuerst Der Frauenflüsterer aus dem Jahr 2005 und ab 23.05 mit Der dunkle Fleck den ersten Fall des Ermittlerduos aus dem Jahr 2002. Bis 0.35, ORF 2

Vanilla Sky (USA/E 2001, Cameron Crowe) Ein narzisstischer Playboy (Tom Cruise) wird von seiner eifersüchtigen Geliebten (Cameron Diaz) in einen albtraumhaften Strudel gezogen, in dem Fiktion und Realität zunehmend ununterscheidbar scheinen. Penélope Cruz ist in dem Remake des spanischen Thrillers Virtual Nightmare – Open Your Eyes wie schon im Original mit dabei. Bis 0.10, ZDF neo

Lucky (USA 2017, John Carroll Lynch) Mit seiner Mitwirkung in Filmen wie Two-Lane Blacktop, Repo Man, Alien oder Paris, Texas bescherte Harry Dean Stanton dem Welt kino über Jahrzente, egal ob in kleineren oder größeren Rollen, mit seiner stoischen Präsenz einige der schönsten Momente. Am Ende seiner Karriere schneiderte ihm John Carroll Lynch seinen berührenden Film Lucky auf den Leib – mit einer Titelrolle als 90-jähriger Atheist und Junggeselle, der lakonisch seinen Routinen nachgeht. Ein würdiges Vermächtnis. Bis 1.00, 3sat

Kurzschluss – Das Magazin Das Filmland Portugal steht im Fokus der aktuellen Ausgabe des Arte-Kurzfilmmagazins unter anderem mit La Veste rose, einer Aufarbeitung der portugiesischen Diktatur in Form eines Stop-Motion-Films zwischen musikalischer Komödie und animierter Dokumentation. Bis 1.15, Arte

The Crown Im Vorfeld gab es Diskussionen über historische Wahrheit versus Fiktion. In der fünften Staffel der Netflix-Erfolgs serie über die königliche Familie Groß britanniens geht es unter anderem um das "annus horribilis" 1992. Netflix

Is That Black Enough for You? In der Doku über die Geschichte des afroamerikanischen Kinos kommen unter anderem Stars wie Harry Belafonte, Samuel L. Jackson und Whoopi Goldberg zu Wort. Netflix

Candy – Tod in Texas Jessica Biel brilliert in der sehenswerten True-Crime-Serie. Disney+

Führt ein Bilderbuchleben im Texas der 1980er-Jahre, bis eine Affäre in einem Blutbad eskaliert: Jessica Biel in der True-Crime-Serie "Candy – Tod in Texas", Disney+. Foto: Hulu