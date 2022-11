11.05 DISKUSSION

Europastudio: Geschwächt, aber nicht besiegt Über die Biden-Regierung nach den Zwischenwahlen diskutieren bei Paul Lendvai Eric Frey (DER STANDARD), Politikwissenschafter Reinhard Heinisch, Jacques Schuster (Welt) und Meret Baumann (NZZ).

Bis 11.58, ORF_2

13.05 REPORTAGE

Mein Vater, die Demenz und ich. Wie Pflege gelingen kann Von Kameras begleitet unternimmt Moderator Philipp Hageni mit seinem an Alzheimer erkrankten Vater Reisen, er besucht auch pflegende Angehörige und entwickelt neue Ideen, deren Alltag zu erleichtern. Bis 14.00, Sat1

20.15 HISTORIENEPOS

Silence (USA 2016, Martin Scorsese) Adam Driver und Andrew Garfield machen sich im Japan zur Zeit der Christenverfolgung im 17. Jahrhundert als portugiesische Priester auf die Suche nach ihrem von Liam Neeson verkörperten Lehrer. Herzensprojekt von Martin Scorsese. Bis 22.45, Arte

Liam Neeson als katholischer Jesuitenprieserin Japan – Martin Scorseses "Silence", 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Metropolitan Filmexport / Initia

20.15 OPER

Erlebnis Bühne: Das schlaue Füchslein Stefan Herheim startet mit eigener Regiearbeit als Intendant des Theaters an der Wien in die Saison. In den Hauptrollen singen Milan Siljanov und Mélissa Petit. Unter der Leitung von Giedre Šlekyte spielen die Wiener Symphoniker. Bis 22.00, ORF 3

20.15 SCIENCE-FICITON

Lost in Space (USA/UK 1998, Stephen Hopkins) William Hurt und Gary Oldman in der Filmversion der 60er-Erfolgsserie Verschollen zwischen fremden Welten. Effektspektakel. Bis 22.55, Tele 5

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Macht und Nähe – Wie abhängig sind Medien von der Politik? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer Eva Blimlinger (Grüne), ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher, Friedrich Santner (Styria Media Group), Alexandra Föderl-Schmid ("Süddeutsche Zeitung"), Andreas Koller ("Salzburger Nachrichten", Presseclub Concordia) und Kabarettist und Kolumnist Florian Scheuba. Bis 23.05, ORF 2

22.20 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte: Kuscheln statt Kritik – Wie viel Nähe verträgt der Journalismus? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Journalistin Tess Szyszkowitz, Medienethikerin Marlis Prinzing und Kommunikationsberater Bela Anda. Bis 23.10, Servus TV

23.50 AM DAMPFEN

Das Narrenschiff (Ship of Fools, USA 1965, Stanley Kramer) Auf einer Schiffsreise von Mexiko nach Deutschland im Jahre 1933 kreuzen sich die Schicksale desillusionierter Einzelgänger. Tränenmächtige, humanistisch eingekitschte Bestsellerverfilmung, die alles korrekt machen will und sich dabei oft auf verlogene Pfade verirrt. Vor Simone Signoret und Oskar Werner freilich erblasst die ganze Schmonzette rundherum. Zusatzstars: Vivien Leigh, Lee Marvin, José Ferrer und Heinz Rühmann. Bis 2.10, ORF 2

1.15 TRAGIKOMÖDIE

Ewige Jugend (Youth, I/F/CH/GB 2015, Paolo Sorrentino) Zwei alte Freunde, der eine Komponist (Michael Caine), der andere Filmemacher (Harvey Keitel), machen in Paolo Sorrentinos sarkastischer Tragikomödie eine Luxuskur in der Schweiz. Bis 3.10, ARD