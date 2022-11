[Ukraine-Livebericht] Jubel, aber auch Vorsicht nach Befreiung von Cherson

[Cop 27] Mehr als nur Blabla? Was Klimakonferenzen wirklich bringen

[Klimatreffpunkt] Sollen reiche Staaten für Klimaschäden bezahlen?

[Gesundheit] Wie man mit Ernährung das Immunsystem unterstützen kann

[Inland] Swingerclubs bekamen mehr als 340.000 Euro Corona-Hilfe

[Wirtschaft] FTX stellt in den USA Insolvenzantrag, CEO Bankman-Fried tritt zurück

[Migration] Wieder Kinderabschiebung: Siebenjähriger Bub muss nach Georgien zurück

[Etat] Konsequenzen nach Chat-Affäre: "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak tritt zurück

[Kommentar] Corona-Politik: Die Regierung ließ das Virus zu Recht laufen

[Podcast] Wie wird Österreich weniger korrupt?

[USA] Wie toxisch ist Donald Trump für seine eigene republikanische Partei?

[Wetter] Die Nebel- und Hochnebelzonen in den Niederungen bauen sich tagsüber großteils ab und dann scheint meist die Sonne. Vorübergehend etwas mehr Wolken können sich in Kärnten und der südlichen Steiermark zeigen und vereinzelt bleibt es auch ganztägig nebelig trüb. Der Wind weht mehrheitlich schwach, ganz im Osten anfangs stellenweise auch mäßig aus Nordwest. Frühtemperaturen meist minus 3 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 16 Grad, bei zähem Nebel stellenweise auch deutlich unter 10 Grad.



[Zum Tag] Heute ist National Health Day.