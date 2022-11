Elizabeth Debicky als Lady Diana in "The Crown". Foto: Netflix

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Konsequenzen nach Chat-Affäre: "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak tritt zurück – Der langjährige "Presse"-Manager stolpert über Chatprotokolle mit Thomas Schmid. Nowaks Rückzug aus allen Funktionen soll die Unabhängigkeit der "Presse" wahren

Filmwissenschafterin über "The Crown": "Feminismus in der glamourösen Ecke" – Die Netflix-Serie erzählt auch in der fünften Staffel von starken Frauenfiguren. Aus feministischer Sicht haftet ihr trotzdem ein Makel an, sagt Filmwissenschafterin Leonie Kapfer

Deutscher Publizist und Sprachkritiker Wolf Schneider gestorben – Schneider leitete die Journalistenausbildung an der Henri-Nannen-Schule und prägte als Sprachkritiker den deutschsprachigen Journalismus

ORF-Chef Weißmann verspricht Redaktion Besetzungen "ohne jegliche externe Beeinflussung" – ORF-General kommentiert Forderung nicht, nach Schrom-Rücktritt gesamte Chefredaktion neu auszuschreiben. Verhaltensregeln würden verschärft

Transparenzblog "So sind wir: Eine Frage der Haltung" – Was bei uns geregelt ist – und warum man nicht alles regeln kann und muss

Florian Scheuba plant mit "Tagespresse" und "Dossier" TV-Medienmagazin für ORF – Satiriker beurteilt die Chancen auf Umsetzung "vorsichtig". Ein solches Format ist eine der Forderungen der ORF-Newsredaktion an ORF-Chef Weißmann

Markus Lanz im Clinch mit Klimaaktivistin: "Woher wissen denn die Wissenschafter das?" – Mehr Fakten und weniger Meinung, das täte auch Markus Lanz gut

"Lied der Schlümpfe": "Vader Abraham" Pierre Kartner gestorben – Der niederländische Musiker ist mit 87 Jahren gestorben. Bekannt wurde er durch die Cartoons der Schlümpfe und seinen Hit über die blauen Figuren

Der Patriarch im "guten Sinne": ORF 3 zeigte Doku über Dietrich Mateschitz – Zu Wort kommen ehemalige Freunde, Weggefährten und Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel

Yesterday, Tannöd und Rufmord: TV-Tipps für Freitag – Außerdem eine Reportage über Energie für morgen, eine Dokumentation über die Gladiatorenschule Carnuntum und "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Wir wünschen noch einen schönen Abend!