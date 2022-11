An die 150 Millionen Euro Umsatz brutto könnte ein Einkaufssonntag bringen, erhob die Kepler-Uni im Vorjahr. Das ist angesichts der Kosten zwar kein Vermögen – der 8. Dezember etwa spült rund 400 Millionen Euro in die Kassen. Aber es unterstützt Händler im Wettlauf um Geld, das sonst in Freizeit- und Tourismusbetriebe fließen würde.

Österreich mauert derweil gegen stärkere Liberalisierung, obwohl diese durch die Hintertür ohnehin längst Einzug in die Geschäfte hielt. In vielen Bundesländern darf aufgrund von Tourismusregelungen sonntags munter eingekauft werden.

Andere Länder leben vor, was in Österreich tabu ist. Deutschland lässt vier offene Einkaufssonntage im Jahr zu. Berlin stellt seinen Händlern gar zehn Sonn- und Feiertage frei, an denen sie sechs Stunden lang verkaufen dürfen. Nicht zu reden von Italien, das auf den gesetzlichen Ladenschluss überhaupt verzichtet.

WIDER

Der Preis eines Einkaufssonntages ist hoch. Gut 70 Prozent der Handelsmitarbeiter sind Frauen. 37 Prozent arbeiten in Teilzeit. Viele sind Alleinerzieherinnen. Beruf und Familie zu vereinen ist für sie ein Kraftakt. Denn Jobs im Verkauf verlangen enorme Flexibilität ab. Vor allem die Corona-Zeit forderte ihren Tribut.

Doppeltes Gehalt am Sonntag klingt gut. Aber was, wenn einem aufgrund mager bezahlter Teilzeitstellen wenig anderes übrigbleibt, als das Einkommen durch zusätzliche Sonntagsarbeit aufzubessern? Mit freiwilliger Arbeit an Feiertagen ist es oft nicht weit her. Wer kontrolliert, dass niemand zu Wochenenddiensten gezwungen wird?

Dass die guten finanziellen Zulagen von Dauer sind, ist unrealistisch. Arbeitgeber werden daran rütteln: Leisten können sich Sieben-Tage-Wochen aufgrund der hohen Personalkosten nur wenige.

Flucht aus dem Handel

Schon jetzt fehlen im Handel tausende Mitarbeiter. Nicht jeder Unternehmer kann sich an Sonntagen selbst ins Geschäft stellen. Verlockender würde Arbeit im Einzelhandel in Zukunft durch längeres Offenhalten jedenfalls nicht. Ein Blick in die Gastronomie zeigt, wie widrige Arbeitszeiten Beschäftigte in andere Branchen flüchten lassen. Auch ein Jobwunder ist durch Sonntagsarbeit nicht zu erwarten. Geschaffen werden damit vor allem Teilzeitstellen, von denen kaum einer leben kann.

Mehr Wunsch als Wirklichkeit ist die Entscheidungsfreiheit der Unternehmer: Auf den Sonntag nicht aufzuspringen, wird kaum einer wagen. Dafür ist die Konkurrenz zu groß. Wer in Einkaufszentren aus der Reihe tanzt, dem drohen Pönalen.

Von vielgepriesenen Touristen können nur wenige Händler in Innenstadtlagen leben. Größere Umsatzsprünge sind heuer auch ohnedies nicht drin: Die stark gestiegenen Energiepreise engen nicht nur den Spielraum der Händler ein. Sie schwächen auch die Kaufkraft der Konsumenten. Geschenke gibt es für den Handel heuer keine.

Ob es das wert ist, die soziale Errungenschaft eines weitgehend gemeinsamen freien Tages aufs Spiel zu setzen, ist eine Frage des Standpunkts. (Verena Kainrath, 13.11.2022)