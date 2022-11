Freies Training. Foto: REUTERS/MORAES

Sao Paulo – Der Mexikaner Sergio Perez hat sich die Bestzeit im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen von Brasilien gesichert. Der Red-Bull-Pilot war am Freitag in der einstündigen Einheit mit 1:11,853 Minuten gerade einmal 0,004 Sekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Auch der bereits als Weltmeister feststehende Perez-Teamkollege Max Verstappen lag mit einem Rückstand von 0,008 Sekunden nur hauchdünn zurück. In der Folge (20.00 Uhr) stand auch noch die Qualifikation an.

Da am Samstag zum letzten Mal in dieser Saison ein Sprintrennen ausgetragen wird, wurde die Qualifikation um einen Tag vorgezogen. Der vorletzte Grand Prix des Jahres findet wie gewohnt am Sonntag (19.00 Uhr) statt. (APA, 11.10.2022)

Ergebnisse des Freien Trainings für den Formel-1-Grand-Prix von Brasilien in Sao Paulo vom Freitag:

1. Sergio Perez (MEX) Red Bull 1:11,853 Minuten

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,004 Sekunden

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,008

4. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,186

5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,187

6. George Russell (GBR) Mercedes +0,202

7. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +0,304

8. Mick Schumacher (GER) Haas +0,461

9. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +0,613

10. Pierre Gasly (FRA) Alpha Tauri +0,614