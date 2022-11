Tabellenführer SV Horn hat zum Jahresabschluss in der zweiten Fußball-Liga eine Niederlage kassiert. Die Niederösterreicher mussten sich am Freitag in Wien dem FAC mit 1:2 (1:2) geschlagen geben. Damit hat St. Pölten am Abend (20.30 Uhr) im Niederösterreich-Derby beim SKU Amstetten die Chance, als Nummer eins in die Winterpause zu gehen. Die Admira musste sich beim Trainer-Debüt von Rolf Landerl bei Liefering mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

In Wien-Floridsdorf ging Horn nach einem Ballgewinn und schnellem Umschalten durch Albin Gashi (10.) in Führung. Dem FAC gelang unter kräftiger Mithilfe von Horn-Torhüter Fabian Ehmann der Ausgleich. Ehmann schoss bei einem Klärungsversuch Marcel Monsberger an, der Ball sprang zu Flavio, der Ruhe bewahrte und cool einschob (20.). Nach einem Eckball sorgte Monsberger (31.) für die Führung der Floridsdorfer. Der FAC hatte nach der Pause alles im Griff und bei einem Lattentreffer von Paolino Bertaccini (79.) Pech, feierte aber nach zuletzt vier sieglosen Spielen wieder einen vollen Erfolg.

Poldrugac zeigt auf

Im steirischen Derby setzte sich Lafnitz gegen die Amateure von Sturm Graz souverän mit 5:1 (2:0) durch. Matchwinner der Heimischen war Jurica Poldrugac mit einem Triplepack zur 3:0-Führung. Der Kroate verwertete zunächst eine Flanke (31.), donnerte unmittelbar vor der Pause einen Freistoß ins Netz (45.+1) und erhöhte in der 49. Minute mit einem Treffer ins Kreuzeck auf 3:0. Poldugrac hat damit sechs Tore in den jüngsten vier Spielen erzielt. Stefan Gölles (52.) erhöhte auf 4:0, ehe Moritz Wels der Ehrentreffer gelang (59.). Gölles fixierte den Endstand (70.).

Bei Sturm kam der erst 16-jährige Torhüter Elias Lorenz kurz vor der Pause für den ausgeschlossenen Luka Maric aufs Feld. Maric hatte Daniel Gremsl von den Beinen geholt und musste mit Rot in die Kabine. Lorenz kassierte mit den ersten zwei Schüssen auf sein Tor zwei Treffer, war dabei aber ohne Chance.

Landerl-Debüt missglückt

Beim Debüt von Landerl als Admira-Coach dominierte Liefering die erste Hälfte, die Niederösterreicher hatten jedoch die größte Chance. Patrick Schmidt scheiterte mit einem Elfmeter an Torhüter Jonas Krumrey (39.). In der 51. Minute ging Liefering verdient in Führung, Karim Konate traf ins Kreuzeck und sicherte den Salzburgern damit den Sieg.

Vorwärts Steyr holte im achten Auswärtsspiel in dieser Saison mit einem 2:0 (0:0) in Dornbirn den ersten Sieg. Dornbirn vergab in der 65. Minute durch Leo Mätzler einen Handelfmeter, den Torhüter Florian Eres abwehrte. Das rächte sich im Finish. Tobias Pellegrini brachte Steyr in Führung (83.), Alem Pasic machte den Sieg mit einem Kopfball (86.) perfekt. Die Oberösterreicher verbesserten sich damit auf Rang 13. (APA, 11.11.2022)

Ergebnisse Freitag, 11.11.2022

FC Liefering – FC Admira 1:0 (0:0)

SV Lafnitz – SK Sturm Graz II 5:1 (2:0)

FC Dornbirn – Vorwärts Steyr 0:2 (0:0)

FAC Wien – SV Horn 2:1 (2:1)

SKU Amstetten – SKN St. Pölten 20.30



Samstag, 12.11.2022

Blau Weiß Linz – Vienna 14.30

GAK – Kapfenberger SV 14.30

Sonntag, 13.11.2022

Rapid Wien II – Young Violets Austria Wien 10.30