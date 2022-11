Für das Chaos unter der Führung von Elon Musk scheint beim Nachrichtendienst Twitter noch kein Ende in Sicht. Foto: Reuters/Ruvic

Das Chaos um die Account-Verifizierung bei Twitter geht in die nächste Runde. Am Freitag hat der Nachrichtendienst seinen kürzlich angekündigten Abonnementdienst für das blaue Abzeichen pausiert, weil der Zuwachs gefälschter Konten offensichtlich außer Kontrolle geraten ist. Der neue Eigentümer Elon Musk gab einigen Benutzern der Social-Media-Plattform das "Offiziell"-Abzeichen wieder zurück und versucht derzeit, mit vermeintlich witzigen Tweets und Umfragen vom Ernst der Lage abzulenken.

Am Freitag berichteten mehrere Nutzende, dass die neue Abonnementoption für das blaue Verifikations-Abzeichen verschwunden sei, während eine Quelle Reuters mitteilte, dass das Angebot überhaupt eingestellt wurde. Twitter hat auf eine Bitte um Stellungnahme noch nicht geantwortet.

Das begehrte blaue Abzeichen war bisher verifizierten Accounts von Politikern, berühmten Persönlichkeiten, Journalisten und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vorbehalten. Anfang dieser Woche wurde eine Abonnementoption dafür eingeführt, die jedem Zahlungswilligen offensteht. Das Abo sollte dringend benötigte Einnahmen für Twitter steigern, während "Chief Twit" Musk zweifelhaft darum kämpfte, Werbetreibende zu halten.

Wie sich zudem herausstellt, dürfte das Abo bisher nur vergleichsweise wenig Geld eingebracht haben. Mashable.com berichtet, dass Twitter Blue vom 9. bis 10. November 61.000 neue Abonnenten gewinnen konnte, was 488.000 US-Dollar an Einnahmen entsprechen würde. Einem Bericht der New York Times zufolge hätten sich bis Donnerstag insgesamt 140.000 Konten für den Abodienst angemeldet, was 1,12 Millionen US-Dollar an Mehreinnahmen bedeuten würde.

Vor dem Bankrott

Der Zick-Zack-Kurs ist Teil zweier chaotischer Wochen bei Twitter, seit Musk seine 44-Milliarden-Dollar-Akquisition abgeschlossen hat. Musk hat fast die Hälfte der Belegschaft von Twitter entlassen, den Vorstand und die leitenden Angestellten abberufen und Twitters Bankrott in Aussicht gestellt. Die US-Handelsbehörde Federal Trade Commission sagte am Donnerstag, sie beobachte Twitter mit "tiefer Besorgnis".

Zuvor warnte Musk in seiner ersten unternehmensweiten E-Mail, dass Twitter "den bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwung nicht überleben" könne, wenn es nicht gelingt, die Abonnementeinnahmen zu steigern, um die sinkenden Werbeeinnahmen auszugleichen.

Viele Unternehmen, darunter General Motors und United Airlines, haben ihre Aktivitäten seit der Übernahme durch Musk pausiert oder sich gänzlich aus dem Werbegeschäft auf der Plattform zurückgezogen. (red, Reuters, 12.11.2022)