Schon zuvor gab es Spekulationen, dass sich der berühmte Graffiti-Künstler in der Ukraine aufhalten könnte, nachdem mehrere Wandbilder in Vororten Kiews auftauchten

Das berühmte Werk "Mädchen mit Luftballon" in einer Banksy-Ausstellung in Kolumbien. Foto: EPA / Mauricio Duenas Castaneda

Kiew (Kyjiw) – Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat sich mutmaßlich in der Ukraine verewigt. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte Banksy am Freitagabend drei Bilder eines Werks auf einem zerstörten Haus. Die Aufnahme sollen aus der stark verwüsteten Stadt Borodjanka in der Nähe von Kiew stammen. Das Werk zeigt auf der grauen Wand eines kriegszerstörten Hauses ein Mädchen, das scheinbar auf Trümmern einen Handstand macht.

Die Veröffentlichung auf seinem Instagram-Kanal gilt traditionell als Zeichen, dass Banksy ein Werk als seines bestätigt. Es war zuvor schon spekuliert worden, dass sich der anonyme Graffitikünstler in dem vom Krieg zerrütteten Land aufhielt, nachdem eine Reihe von Wandbildern in Vororten Kiews erschienen.

Massive Zerstörung



Borodjanka, nordwestlich der Hauptstadt Kiew gelegen, ist eine der am stärksten von russischen Angriffen betroffenen Städte. Mehrere Zeugen berichteten, dass russische Truppen Versuche, Überlebende aus den zerstörten Gebäuden auszugraben, unterbanden und Personen, die dies tun wollten, mit Waffengewalt bedrohten.

Auf einem der Wandbilder – zu denen sich Banksy nicht offiziell bekannte – ist ein Mann zu sehen, der dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ähnelt und bei einem Judokampf von einem kleinen Jungen zu Boden geworfen wird. Ein anderes Bild zeigt zwei Kinder, die eine Panzersperre aus Metall als Wippe benutzen.

Seit jeher anonym

Ein weiteres Kunstwerk, das vermutlich von Banksy gemalt wurde, zeigt eine weibliche rhythmische Gymnastin, die eine Halskrause trägt und mit einem Band auf einem Loch in einem Gebäudes in Irpin turnt. Die Stadt am Rande von Kiew war Schauplatz eines Massakers der russischen Besatzungstruppen an Hunderten ukrainischen Zivilisten.

Auch in der Vergangenheit ist der berühmte Streetart-Künstler bereits in Krisengebieten unterwegs gewesen, unter anderem im Westjordanland. In den frühen 1990er Jahren wurde er mit Schablonendesigns in Bristol berühmt. Doch im Laufe der Jahre sind Beispiele seiner Arbeit auch in Paris, New York und Park City in Utah aufgetaucht. Banksy zählt zu den weltweit berühmtesten Künstlern – seine Identität ist jedoch nach wie vor unbekannt. (red, APA, 12.11.2022)