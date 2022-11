Der ewig junggebliebene Serienheld wird 25 Jahre nach dem Debüt in Japan endlich zum Champion gekrönt

Der verdiente Sieg des Pokémon-Protagonisten wurde in sozialen Netzwerken gefeiert. Foto: Pokémon Company

Gut Ding braucht bekanntlich Weile. Das gilt in jedem Fall für den Protagonisten des Pokémon-Anime, denn nach 25 Jahren konnte er sich der sympathische Junge in der Staffel "Ultimate Journeys" endlich zum weltbesten Trainer der Taschenmonster küren lassen.

Der Krönung zum ultimativen Champion ging ein Spannungsbogen voraus, bei dem normalerweise jeder Fan die Nerven wegschmeißen würde: Mehr als 1.200 Folgen in 25 Staffeln waren notwendig, ehe Ash das "Master Eight Tournament" gewinnen und den Weltmeister-Pokal in die Höhe stemmen konnte.

Für manche mag dieses Event banal klingen, aber für die Pokémon-Serie gleicht es fast schon einer Sensation. Zahlreiche Fans der Pokémon-Serie, die seit dem Ende der 1990er-Jahre ausgestrahlt wird, bekundeten ihre Freude auf den sozialen Netzwerken. Der Gratulations-Tweet auf dem offizielle Pokémon-Account verzeichnete alleine mehr als 400.000 Likes.

Und in Japan? Dort feierte man das Ereignis sogar auf den Videowalls der weltberühmten Shibuya Crossing in Tokio.

Wie genau sich Ash nach all den Jahren letztendlich doch noch zum Champion krönen konnte, soll an dieser Stelle nicht gespoilert werden. Hierzulande muss man sich ohnehin noch gedulden, falls man das Finale der 25. Staffel mit deutscher Synchronisation sehen möchte, denn bislang ist die letzte Folge nur in Japan zu sehen.

Das dürfte für eingefleischte Fans ab 18. November aber insofern kein Problem sein, als dass mit "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur" auf der Nintendo Switch für genügend Ablenkung gesorgt sein dürfte. (red, 12.11.2022)