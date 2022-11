Die Proteste richten sich dagegen, Flüchtlinge in Zelten unterzubringen, während in der Tiroler Landeshauptstadt Wohnraum leer steht

Laut Angaben der Polizei befand sich der meiste Teil der Aktivisten vor dem Hotel. Die Aktion verlief vorerst friedlich.

Foto: Getty Images/Chalabala

Innsbruck – In Innsbruck haben am Samstag rund 30 Aktivisten vor einem geschlossenen Hotel im Stadtteil Pradl gegen zu viel leer stehenden Wohnraum in der Landeshauptstadt demonstriert und das Hotel teilweise besetzt. Darüber hinaus bekundeten sie ihren Unmut, dass Asylwerber und Flüchtlinge zeitgleich in "Massenunterkünften und Zelten" leben müssten. "Zimmer statt Zelte" war etwa auf einem, am Gebäude angebrachten, Transparent zu lesen.

Der überwiegende Teil der Aktivisten befand sich vor dem Hotel, nur wenige im Inneren, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Letztere skandierten teils mit einem Megafon ihre Forderungen. Die Aktion verlief vorerst friedlich, es sei zu keinen Beanstandungen gekommen.

"Pradl für alle"

Der Besitzer habe zudem angegeben, dass die im Hotel befindlichen Personen dort auch vorerst bleiben könnten, so der Sprecher. Es gelte dessen "Hausrecht", somit sei – sollte es zu keinen gewalttätigen Vorfällen kommen – auch zunächst kein Einschreiten der Exekutive vorgesehen.

Unter dem Titel "Pradl für alle" wurden etwa auch Slogans wie "Miethaie enteignen" affichiert. "2020 wurde das Hotel von einem Bauträger gekauft, der dafür bekannt ist, Luxuswohnungen zu bauen. Anstatt sozialen Wohnraum zu schaffen, hat die Stadt damals einer Umwidmung zugestimmt. Mal wieder ist Profit wichtiger als Menschen", begründeten die Aktivistinnen und Aktivisten die Aktion. In ihrem Manifest fordern sie zudem Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Wohnorts, ausreichende Gesundheitsversorgung und politische Teilhabe für Geflüchtete.

Containerdörfer in Planung

In Tirol ist am Freitag die Debatte rund um die Unterbringung von Asylwerbern und der Ausrichtung des Migrationskurses Österreichs weitergegangen. Die Suche nach Quartieren für Asylwerber ist, nachdem die Zelte in Absam bei der Polizeischule vom Innenministerium wieder abgebaut worden waren, weitergegangen. Dornauer erklärte Freitagnachmittag gegenüber der APA, dass die Errichtung eines Containerdorfes in Kufstein für bis zu 150 Personen nun fix sei. Dies habe er – nachdem er sich mit Bürgermeister Martin Krumschnabel ("Die Parteifreien") beraten habe – entschieden. Es soll nun in der Münchner Straße entstehen, wo bereits in einem Holzhaus Asylwerber untergebracht wurden. Zuvor hatte das Land ein anderes Grundstück im Auge – allerdings regte sich hier in Bevölkerung und Politik ob des Standortes "mitten im Wohngebiet" Widerstand, erklärte Krumschnabel der APA. Dieser sprach sich einmal mehr für eine Quotenregelung für Gemeinden aus.

Ein zweites Containerdorf soll nun im Westen Innsbrucks entstehen, berichtete Dornauer. Dafür wolle man ein Grundstück der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) am Ende der Kranebitter Allee anmieten. Wie viele Menschen dort Platz finden werden, will Dornauer aber erst mit Anrainern, Bürgermeister Georg Willi (Grüne) und der Exekutive besprechen. Außerdem solle ein "Sicherheitskonzept" erstellt werden. (red, 12.11.2022)