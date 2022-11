Beim Thema Asyl sind sich ÖVP (im Bild Klubchef Wöginger) und die Grünen (im Bild Klubchefin Sigrid Maurer) seit jeher uneins. Nun werfen sie Wöginger Ablenkungsmanöver vor. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Für eine "Überarbeitung" der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) hat sich ÖVP-Klubchef August Wöginger ausgesprochen. Denn man habe mittlerweile eine andere Situation, "als es vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, als diese Gesetze geschrieben wurden", sagte dieser im STANDARD-Interview am Freitag und sprach dabei auf die Linzer Krawalle an, die der Debatte rund um Abschiebungen in Länder, in die unter anderem wegen des Folterverbots nicht abgeschoben werden darf, wieder Aufwind gegeben haben. Eine Randnotiz: Unter den neun Verhafteten in Linz befindet sich ein Asylwerber.

Grüne sehen keinen Änderungsbedarf

Dass aus Sicht Wögingers nicht nur das europäische Asylrecht, sondern eben auch die EMRK überarbeitet werden soll, hat am Samstag für scharfe Kritik des Koalitionspartners gesorgt: "Es gibt hier keinerlei Änderungsbedarf", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Grünen auf STANDARD-Nachfrage. Die Menschenrechtskonvention sei eine "großartige Errungenschaft der europäischen Staatengemeinschaft und sichert die Einhaltung der Menschenrechte".

Hinter den Forderungen orten die Grünen politisches Kalkül: In ihrer Mitteilung rufen sie die ÖVP auf, "sich an der tatsächlichen Lösung der Probleme zu beteiligen anstatt populistische Ablenkungsmanöver zu starten und die Menschenrechte in Frage zu stellen".

Auch der Sicherheitssprecher der Grünen, Georg Bürstmayr, verweist auf Twitter am Samstag darauf, dass bereits vor zwanzig Jahren versucht wurde, die EMRK zu überarbeiten. Neben kleineren Erweiterungen sei diese jedoch fast ungeschmälert übernommen worden. Sie sei damals wie auch heute notwendig, weil sie den Kern der Europäischen Grundrechtecharta bildet. "Noch vor allem anderen schützt sie Leben und Würde des Menschen an sich. Und die ist nicht verhandelbar", heißt es weiter.

Recht auf Asylverfahren

Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) sowie EU-Recht verpflichten die Mitgliedsländer, Menschen das Recht auf ein Asylverfahren zu garantieren und den Grundsatz des "Non-Refoulement" (Menschen, die vor schweren Menschenrechtsverletzungen fliehen, nicht zurückzuweisen) einzuhalten – selbst wenn sie irregulär einreisen. Grenzbehörden müssen also immer eine individuelle Prüfung des Schutzbedarfs vornehmen, wenn die eingereiste Person um Asyl ansuchen möchte.

Im gegenwärtigen Kontext sind die Rufe nach Abschiebung nicht mit Artikel 3 der EMRK vereinbar: Dieser besagt, dass kein Mensch "Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung" ausgesetzt werden darf – in Ländern wie Syrien oder Afghanistan würde das den Menschen drohen. (Elisa Tomaselli, APA, 12.11.2022)