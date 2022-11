Oostende (in schwarz) kämpft in der belgischen Pro League gegen den Abstieg. Foto: APA/AFP/BELGA/BRUNO FAHY

Westerlo – Nach einem erfolgreichen Debüt am vergangenen Wochenende hat Trainer Dominik Thalhammer in seinem zweiten Spiel mit KV Oostende eine heftige Niederlage kassiert. Oostende musste sich am Samstag in der belgischen Fußball-Meisterschaft Westerlo auswärts mit 0:6 (0:3) geschlagen geben.

Oostende hält damit nach 17 Runden bei 17 Punkten und liegt in der 18er-Liga auf Platz 14. (APA, 12.11.2022)