Kevin Danso (r.) spielt eine starke Saison in Frankreich. Foto: IMAGO/Federico Pestellini

Lens – Der RC Lens mit dem österreichischen Abwehrchef Kevin Danso bleibt in der französischen Fußball-Meisterschaft Serienmeister Paris St-Germain an den Fersen. Der Club aus dem Norden feierte am Samstag nach 0:1-Rückstand gegen Clermont Foot einen 2:1-Sieg und gewann damit auch das achte Heimspiel im Bollaert-Stadion in dieser Saison. Lens liegt damit zumindest bis Sonntag nur zwei Punkte hinter dem Starensemble von PSG.

Die Heimischen gerieten durch eine Eigentor von Salis Abdul Samed (38.) in Rückstand, drehten durch Wesley Said (59.) und Seko Fofana (68.) die Partie. (APA, 12.11.2022)