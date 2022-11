Mercedes-Pilot startet am Sonntag vor Teamkollege Hamilton – Verstappen nach Flügelschaden auf Startplatz drei

Mercedes-Pilot George Russell startet am Sontnag aus der Pole. Foto: APA/AFP/NELSON ALMEIDA

Sao Paulo – Mercedes-Pilot George Russell hat das Sprintrennen zum Großen Preis von Brasilien gewonnen und wird damit im Formel-1-Rennen am Sonntag (19.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) von ganz vorne starten. Der Brite Russell fuhr am Samstag in Sao Paulo von Startplatz drei aus vor Carlos Sainz im Ferrari und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes über die Ziellinie. Der sensationell von der Pole Position gestartete Haas-Fahrer Kevin Magnussen holte als Achter einen WM-Punkt.

Da Sainz bereits im Vorfeld eine Fünf-Platz-Strafe erhielt, wird die erste Startreihe beim vorletzten Rennen der Saison aus Mercedes-Piloten bestehen. Russell erhielt für seinen Sieg über 24 Runden acht Punkte für die WM-Wertung. Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter und wird von Rang drei ins Rennen gehen. Magnussen konnte seine Spitzenposition nach einem verregneten Qualifying für zwei Runden verteidigen, es waren die ersten Führungsrunden eines Dänen in der Formel 1.

In der kommenden Saison wird es insgesamt sechs Sprintrennen geben, allerdings wurden die Austragungsorte noch nicht fixiert. Insgesamt 24 Grand-Prix-Wochenenden stehen im Rekordkalender 2023 auf dem Programm. (APA, 12.11.2022)