Licht-Loidl hat seinen Rückzug als Hauptsponsor bei Lafnitz angekündigt. Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Lafnitz – Der steirische Fußball-Zweitligist SV Lafnitz will nun doch weiter im Profifußball bleiben. Laut einem Bericht von ORF.at ist bei einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Samstag beschlossen worden, wieder um eine Lizenz anzusuchen. Ermöglicht werden soll das dank Investor Martin Dellenbach von der Schweizer Delli-Group, der für fünf Jahre plus Option einsteigen soll, und einer Kooperation mit der Akademie von Bundesligist TSV Hartberg.

Lafnitz hatte im September den freiwilligen Abstieg in die vierte Liga in den Raum gestellt, weil Obmann Bernhard Loidl, mit Licht-Loidl auch Hauptsponsor des Vereins, seinen Rückzug geplant hatte. Nun soll es aber doch in der zweithöchsten Klasse weitergehen. "Wir haben beschlossen, einstimmig, dass wir wieder um die Lizenz in der Bundesliga ansuchen werden", wird Loidl auf ORF.at zitiert. Er wird demnach auch als Hauptsponsor dem Verein erhalten bleiben.

Hartberg-Vorstandsmitglied Dellenbach ist vor einem Jahr als Partner des TSV eingestiegen, um die Nachwuchsakademie zu realisieren. Nun ist geplant, dass Spieler aus der Hartberg-Akademie über Lafnitz (zunächst Landesliga-Mannschaft, dann Zweite Liga) an die Bundesligamannschaft von Hartberg herangeführt werden. (APA, 13.11.2022)