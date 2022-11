"Schade, ein klassischer Krimi"

Claudia Fromme urteilt in der "Süddeutschen": "Zur Feier der 20-jährigen Ermittlerarbeit in Münster erwartet man also, dass mindestens einer mit dem Gesicht in eine Torte fällt, um die Lovestory zwischen dem übellaunigen Kommissar und dem selbstbesoffenen Forensiker angemessen zu würdigen. Überraschenderweise ist die Episode "Ein Freund, ein guter Freund" aber ein klassischer Krimi". Sie findet: "Wie schade."

Im Bild: Jan Josef Liefers, Regisseurin Janis Rebecca Rattenni, Axel Prahl.