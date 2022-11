Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Foto: REUTERS/Kemal Aslan

Auf der bekannten Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal hat es eine Explosion gegeben. Es gebe Verletzte und Tote, twitterte der Gouverneur Istanbuls, Ali Yerlikaya, am Sonntag. Der Grund für die Explosion, die sich am Nachmittag zutrug, war zunächst unklar. Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl an Ort und Stelle im Einsatz, berichtete der staatliche Sender TRT.

Auf Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, waren auf dem Boden liegende Menschen zu sehen. Die Straße ist ein touristischer Hotspot im europäischen Teil der türkischen Metropole. (APA, 13.11.2022)