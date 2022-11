19.40 REPORTAGE

Re: Jongleure des Lebens – Kataloniens letzter Familienzirkus Der Zirkus Raluy der beiden Schwestern Louise und Kerry Raluy ist einer der letzten europäischen Familienzirkusse. Corona hat auch sie vor große Herausforderungen gestellt, doch Aufgeben ist keine Option. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Energiekrise Um Wege aus der Energiekrise geht es zum Auftakt eines Themenabends in der Doku Österreich – dunkel und kalt?. Danach wird um 21.05 die Frage gestellt: Strom und Gas – Wirklich alles knapp? Dem Angriff auf unser Stromnetz widmet sich um 21.55Blackout. Ein abschließender Talk zum Thema Energiekrise steht um 22.30 auf dem Programm. Bis 23.20, ORF 3

20.15 MEAN STREETS

Bringing Out the Dead – Nächte der Erinnerung (USA 1999, Martin Scorsese) Martin Scorseses fiebrige Rückkehr auf die Straßen von New York im Jahr 1999. Nicolas Cage ist als halluzinierender Rettungssanitäter im noch nicht gentrifizierten Stadtteil Hell’s Kitchen besessen von der Angst, nicht Rettung, sondern den Tod zu bringen. Das Drehbuch lieferte Paul Schrader (Taxi Driver). Bis 22.10, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Teure Energie, große Sorgen. / Kinderarzt dringend gesucht. / Selbstbestimmt sterben – zehn Monate assistierter Suizid. / Wein aus den Tiroler Bergen. Bis 22.00, ORF 2

22.05 THRILLER

Verschwörung (The Girl in the Spider’s Web, CAN/D/GB/S/USA 2018, Fede Álvarez) Als eine Art erwachsene Pippi Langstrumpf im Gothic-Look steht Computerhackerin Lisbeth Salander mit ausgeprägten Rachegelüsten im Zentrum von Stieg Larssons posthum immens erfolgreicher Millennium -Trilogie. In Fede Álvarez’ Fortsetzung überzeugt vor allem Hauptdarstellerin Claire Foy. Bis 23.55, ORF 1

22.10 TRAGIKOMÖDIE

Submarine (GB 2010, Richard Ayoade) Der 15-jährige Oliver Tate (Craig Roberts) stapft mit Dufflecoat und Pilzkopffrisur durchs walisische Swansea und versucht nicht nur das Herz der angebeteten Jordana (Yasmin Paige), sondern auch die Ehe seiner Eltern zu retten. Ziemlich witziges Regiedebüt des britischen Stand-up-Comedians und Schauspielers Richard Ayoade nach einem Roman von Joe Dunthome. Bis 23.40, Arte

Ein ungewöhnliches Paar: Craig Roberts und Yasmin Paige in "Submarine", Arte, 22.10 Uhr. Foto: Channel 4 Television Corporation / UK Film

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag. Image, Inspiration & das Ich Thomas Gansch will mit seiner Supergroup das Image der Blasmusik aufmöbeln. Außerdem geht es um den diesjährigen Nestroy-Theaterpreis und Marcel Prousts Romanzyklus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ab 23.15 ist die Doku Adlmüller – Der König der Mode zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.15 SPORTDRAMA

Tiger (Tigers, S/I/DK 2020, Ronnie Sandahl) Basierend auf der Geschichte des Nachwuchskickers Martin Bengtsson wird stimmig von den Schattenseiten der Welt des Profifußballs erzählt. Bis 1.05, NDR

(Karl Gedlicka, 14.11.2022)