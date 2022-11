Festival Together The Parts – auch mit Shaymaa Shoukry. Daniel Salib

Ein Festival der anderen Art läuft zurzeit im Tanzquartier Wien. Dort werden nicht wie üblich fertige Stücke gezeigt, sondern – unter dem Motto Together The Parts – vielmehr künstlerische Experimente, Einblicke in Entwicklungsprozesse und Spielarten des Zusammenkommens von Publikum und Kunstschaffenden. Daher kommt auch der Untertitel: An artistic-performative gathering. Gestaltet und moderiert wird dieses künstlerisch-performative Zusammenkommen von dem Choreografen Philipp Gehmacher und der Kuratorin-Dramaturgin Katalin Erdödi.

Die Spezialität dieses Festivals ist, dass die Besucherinnen und Besucher eher in die Kunst hineingeführt werden als dass sie deren Vorführung erleben. Solche Künstlerkuratierungen sind etwa seit den Tagen der berühmten Künstlerkolonie auf dem Monte Verità – also dem frühen 20. Jahrhundert – integrativer Teil der Moderne. Sie ziehen zwar keine großen Publikumsmassen an, aber sie ermöglichen künstlerischen Austausch und bieten oft überraschende Einblicke in hinter fertigen Kunstwerken verborgene Geheimnisse.

Gut also, dass das Tanzquartier so etwas ermöglicht, gerade jetzt in Zeiten der Unruhe wegen des pandemiebedingt gesunkenen Publikumsaufkommens – kein Wunder übrigens, denn kaum noch jemand in den Theatern trägt eine Schutzmaske, und Long Covid ist eine zu Recht gefürchtete Krankheit.

Die Sinneserfahrung

Bei Together The Parts treffen einander Kunstschaffende aus Tanz und Performance, bildender Kunst und Musik. Am ersten von zwei Festival-Wochenenden lud die Pariser Performancekünstlerin Myriam Lefkowitz bei "How Can One Know in Such Darkness?" ihr Publikum einzeln in einen abgedunkelten Raum, genannt "Zelt der Sinne", zur Sinneserfahrung bei geschlossenen Augen. Jede Person wurde von einer Performerin geleitet, auf eine Matte gelegt und um sehr feine haptische Erfahrungen bereichert.

Weiters lud die renommierte bildende Künstlerin Nil Yalter (83) in einen Hörkreis ("listening circle"), um aus ihrem Leben und von ihrer Kunst zu erzählen. Oder bot die Londonerin Jamila Johnson-Small, Künstlername Serafine1369, eine Gelegenheit, sich mit ihr zur gemeinsamen Darstellung von minütlich wechselnden Tableaux vivants auf die Bühne zu begeben. Daraus ergab sich eine vom Zufall bestimmte, überraschend stimmige Choreografie. Und Elizabeth Ward führte zusammen mit Samuel Feldhandler und der spannenden jungen Tänzerin Yoh Morishita eine kurze Tanzprozession als "Promenade" vor.

Es geht weiter

Dafür und für unter anderem diverse Videos, die Vorstellung eines Queer Archives Institute (Karol Radziszewski) oder eine Tour durch die Phänomene des Theaterraums bespielt das Festival die gesamte Tanzquartier-Halle G.

So auch am zweiten Festival-Wochenende ab kommenden Freitag. Mit dabei werden dann sein: Anne Juren, Shaymaa Shoukry, Barbara Kraus, Michael Turinsky und Satu Herrala. Für Musik sorgen unter anderen Peter Kutin und Thomas Hörl. (Helmut Ploebst,13.11.2022)