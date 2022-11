Die NFL gastierte im Rahmen ihrer Internationalisierung erstmals in Deutschland. Pro Saison finden derzeit fünf Spiele der Regular Season außerhalb der USA statt, drei in London und eines in Mexiko. In Deutschland wird die NFL in den kommenden Jahren bis zumindest 2025 abwechselnd in München sowie Frankfurt am Main ein Spiel pro Saison austragen. NFL-Commissioner Roger Goodell hält aufgrund des hohen Fan-Interesses allerdings eine Aufstockung der Spieleanzahl in Deutschland für möglich, wie er vor dem Spiel in München durchklingen ließ.