Ein gefragter Mann: Andreas Schicker. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz/Wien – Andreas Schicker hat angebliche Kontakte zum SK Rapid Wien dementiert. "Es ist ein Gerücht. Es gibt noch keinen Kontakt und ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Steiermark", sagte der Sportchef von Fußball-Bundesligist Sturm Graz am Sonntag bei Sky nach dem Spiel der Steirer gegen den LASK.

Der 36-Jährige, seit Mai 2020 erfolgreich als Geschäftsführer Sport in Graz arbeitende Schicker, war zuletzt medial mit einem Wechsel zu Rapid in Verbindung gebracht worden. In Wien sucht das noch zu wählende neue Präsidium einen neuen Sportchef anstelle von Zoran Barisic. So sieht der "Kurier" (Sonntagausgabe) eine Verpflichtung von Schicker "mittlerweile durchaus in Griffweite".

Sturm-Präsident Christian Jauk wertete die Gerüchte "gewissermaßen als Kompliment für die Arbeit". Er habe von Rapid "mehr aus der Zeitung gelesen" und wolle keine Wasserstandsmeldungen abgeben. (APA, 13.11.2022)