Der AC Milan liefert. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

Turin – Der italienische Fußball-Meister AC Milan hat den Rückstand auf Spitzenreiter Napoli wieder auf acht Punkte reduziert. Die "Rossoneri" besiegten am Sonntag Fiorentina dank eines Eigentors von Nikola Milenkovic in der 92. Minute mit 2:1. Rafael Leão (2.) hatte Milan früh in Führung gebracht, Antonin Barak (28.) traf für die Gäste zum 1:1. Die Neapolitaner hatten bereits am Samstag 3:2 gegen Udinese gewonnen.

Neuer Dritter ist Juventus Turin nach einem Heim-3:0 über das auf Rang vier zurückgefallene Lazio Rom. Moise Kean (43., 54.) und Arkadiusz Milik (89.) erzielten die Treffer für den Rekordchampion, der einen Zähler vor den Römern und zehn Punkte hinter Napoli liegt.

Punktegleich mit Lazio ist der Fünfte Inter Mailand nach einem 3:2 beim Sechsten Atalanta Bergamo. Edin Dzeko drehte für die Mailänder mit zwei Treffern (36., 56.) einen 0:1-Rückstand, ein Eigentor von Jose Luis Palomino (61.) setzte noch eins drauf. Der Argentinier machte sein Missgeschick mit dem Anschlusstor wett (77.), zu mehr reichte es nicht. Daran konnte auch der in der 69. Minute ins Spiel gekommene Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund, der es nicht in Dänemarks WM-Kader geschafft hat, nichts ändern.

Der Tabellensiebente AS Roma erreichte daheim gegen Torino nur ein 1:1, Valentino Lazaro spielte bei den Gästen durch. Die Serie A wird nach der WM- und Weihnachtspause am 4. Jänner fortgesetzt. (APA, 13.11.2022)