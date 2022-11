Mahmud Abbas hat laut eigenen Angaben "keine andere Wahl". Immerhin glaube Benjamin Netanjayu "nicht an Frieden"

Mahmud Abbas zeigt als palästinensischer Präsident Zweckoptimismus.

Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Ramallah – Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas ist bereit, mit dem israelischen Wahlsieger Benjamin Netanyahu über eine Lösung des Nahost-Konflikts zu verhandeln. "Ich kenne Netanyahu seit langem, seit den 1990er-Jahren", sagte Abbas im palästinensischen Fernsehen am Sonntag. "Er ist ein Mann, der nicht an den Frieden glaubt, aber ich habe keine andere Wahl, als mit ihm zu verhandeln." Es müsse eine friedliche Lösung für den jahrzehntelangen Konflikt geben.

Die israelisch-palästinensischen Friedensgespräche sind seit 2014 ins Stocken geraten. "Ich habe ein Problem mit Israel, Israel besetzt mein Land", sagte Abbas. "Wer ist der Ministerpräsident? Netanyahu. Ich bin gezwungen, mit ihm zu verhandeln." Der von Netanyahu angeführte Block aus rechtskonservativen, ultrarechten und religiösen Kräften hatte bei der Wahl am 1. November die Mehrheit in der Knesset errungen.

Netanyahu, der bereits früher Regierungschef in Israel war, ist von Präsident Isaac Herzog mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. Er kündigte am Sonntag an, mit weiteren arabischen Ländern Friedensabkommen zu vereinbaren. Das könne zur Beendigung des israelisch-palästinensischen Konflikts beitragen. Unter Netanyahus vorheriger Regierung hatte Israel seine Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko normalisiert. (APA, 14.11.2022)