Der 33-jährige Kärntner kam beim Training in Copper Mountain zu Sturz. Er wurde noch am Sonntag operiert

Max Franz fällt aus. Foto: APA/EPA/Bruna

Copper Mountain – Max Franz hat sich am Sonntagvormittag beim Abfahrtstraining in Copper Mountain in den USA schwer verletzt und fällt für die gesamte Weltcupsaison aus. Der Kärntner kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer an beiden Beinen.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in das Vail Health Hospital gebracht, wo nach einer genauen Untersuchung eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein, eine komplizierte Unterschenkelfraktur am rechten Bein und eine Schnittwunde am rechten Arm diagnostiziert wurden.

"Max hat bei einer Doppellinkskurve den Schwung zu eng angesetzt, sich dann mit dem Oberkörper im Tor verhakt und ist dann gestürzt. Es ist extrem schade, weil er sich mit seinem neuen Ausrüster für diese Saison sehr viel vorgenommen hat. Für unser Speedteam ist es eine enorme Schwächung. Ich wünsche Max, dass er schnellstmöglich wieder zurückkommt", erklärte Marko Pfeifer, der sportliche Leiter des Herren-Alpinteams.

Der 33-jährige Speedspezialist wurde noch am Sonntag von Randy Viola, dem Arzt des US-Skiteams, an beiden Beinen operiert. (red, 14.11.2022)