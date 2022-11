Foto: IMAGO/Matt Krohn

Saint Paul (Minnesota) – Die Minnesota Wild haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. In der Nacht auf Montag unterlag das Team des Österreichers Marco Rossi zuhause den San Jose Sharks mit 2:3 nach Penaltyschießen. Für den Vorarlberger ergaben sich diesmal 15:59 Minuten Eiszeit, wobei er sein erstes NHL-Tor nach einer aussichtsreichen Chance knapp verpasste.

Sechs Minuten vor dem Ende lagen die Wild durch Treffer von Frederick Gaudreau (7.) und Connor Dewar (44.) mit 2:0 in Front. In den Schlussminuten schlugen die Sharks in Person von Steven Lorentz (54.) und dem deutschen Nico Sturm (56.) zurück. Im Penaltyschießen hatten dann die Gäste das bessere Ende für sich. Rossi hält in der aktuellen Saison weiterhin bei einem Assist.

Unterdessen feierten die Boston Bruins durch den 5:2-Heimerfolg über die Vancouver Canucks den 14. Erfolg in der laufenden Spielzeit – aktueller Topwert in der Liga. Der US-Amerikaner Blake Wheeler erzielte beim 3:2 seiner Winnipeg Jets über die Seattle Kraken sein 300. NHL-Tor. Tampa Bay bezwang die Washington Capitals mit 6:3. (APA/Reuters, 14.11.2022)