Nicht zu stoppen: Joel Embiid. Foto: IMAGO/Bill Streicher

Philadelphia (Pennsylvania) – Joel Embiid hat in der NBA mit einer in der Geschichte der Basketball-Eliteliga selten gesehenen Vorstellung aufgetrumpft. Der Center der Philadelphia 76ers erzielte am Sonntag (Ortszeit) beim 105:98 gegen Utah Jazz seinen Karriere-Bestwert von 59 Punkten. Dazu kamen elf Rebounds, acht Assists und sieben Blocks. Embiid schrammte an einem "quadruple-double" – doppelstelligen Werten in vier Kategorien vorbei. Ein solchen haben in der NBA-Historie erst vier Spieler geschafft.

"Ich habe noch nie eine dominantere Vorstellung gesehen, wenn du Angriff und Abwehr kombinierst", lobte Sixers-Coach Doc Rivers seinen Star. 26 der 27 Punkte für Philadelphia im letzten Viertel kamen von Embiid. Die Los Angeles Lakers verhinderten mit einem 116:103 gegen die Brooklyn Nets indes den schlechtesten Saisonstart ihrer Geschichte. Anthony Davis kam in Abwesenheit des verletzten Lakers-Stars LeBron James auf 37 Punkte und 18 Rebounds. Für die Lakers war es erst der dritte Saisonsieg bei zehn Niederlagen. Für Brooklyn warf Kevin Durant 31 Zähler, der suspendierte Kyrie Irving fehlt den Nets weiter. (APA, 14.11.2022)