Das gewaltige Space Launch System (SLS) wartet auf den Lift-off. Am Mittwoch soll es endlich soweit sein. Foto: IMAGO/Pat Benic

Nach zahlreichen Verzögerungen soll es am kommenden Mittwoch nun um endlich soweit sein: Das zweistündige Startfenster für die erste – zunächst noch unbemannte – Artemis-Mission der Nasa zum Mond öffnete sich an diesem Tag um 7:04 Uhr MEZ. Ob der Lift-off von Artemis 1 in Florida tatsächlich stattfindet, werden detaillierte Analysen der Nasa-Techniker in den kommenden Stunden ergeben, denn Hurrikan "Nicole" hatte an der Rakete geringfügigen Schäden wie etwa lose Dichtungen und Risse im Wetterschutz verursacht.

Geringe Schäden durch Hurrikan "Nicole"

"Nicole" war am frühen Donnerstagmorgen als Hurrikan der niedrigsten Kategorie in Florida auf Land getroffen. Obwohl er sich auf seinem weiteren Weg zum Tropensturm abschwächte, wurden in Cape Canaveral, wo das Trägersystem Space Launch System (SLS) auf ihrer Startrampe geblieben war, Böen von bis zu 132 Stundenkilometern und damit in Hurrikanstärke gemessen. Wegen des Sturms hatte die Nasa bereits am vergangenen Dienstag den geplanten Start ihrer neuen Mondrakete verschoben.

Am Dienstag 21:30 MEZ startet die Nasa ihre Live-Berichterstattung mit der Betankung der Rakete. Am Mittwoch um 4:30 Uhr MEZ beginnt dann die Liveübertragung zum Start der Mondrakete.

Video: Die Capstone-Mission NASA

Vorbereitungen für die Mondraumstation Gateway

Unterdessen hat der Nasa-Satellit Capstone hat vier Monate nach seinem Start sein Ziel erreicht. Der Mini-Satellit sei in die vorgesehene Umlaufbahn des Mondes eingeschwenkt, teilte die US-Raumfahrtbehörde zuletzt mit. Der Flugkörper soll den Mond nun auf jener Umlaufbahn umkreisen, die für die geplante Raumstation Gateway vorgesehen ist. Auf diese Weise sollen mögliche Risiken für die Station im Vorfeld ausgeschlossen werden.

Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) war Ende Juni an Bord einer Electron-Rakete der Firma Rocket Lab von Neuseeland aus gestartet. Der Test ist Teil des Artemis-Programms, mit dem US-Astronauten wieder auf dem Mond landen sollen.

Raumstation mit Esa-Beteiligung

Die Gateway-Raumstation, an der auch die europäische Raumfahrtagentur Esa beteiligt ist, soll als Zwischenstation für künftige bemannte Missionen zum Mond dienen – und später möglicherweise auch als Station für Missionen zum Mars. (red, APA, 14.11.2022)