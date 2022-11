Lawrow soll wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus auf Bali eingeliefert worden sein. Dieser dementiert das prompt und wittert ein "politisches Spiel"

Russlands Außenminister Lawrow – laut eigenen Angaben wohlauf. Foto: AP

Bali – Zu Beginn des G20-Gipfels auf Bali herrschte am Montagvormittag Verwirrung um den russischen Außenminister Sergej Lawrow, der bei dem Treffen Präsident Wladimir Putin vertritt. Zunächst berichtete die Nachrichtenagentur Associated Press, dass Lawrow in ein Krankenhaus auf der indonesischen Insel eingeliefert worden sei. Dabei berief sie sich auf indonesische Behörden. Wenig später wurde die Meldung konkretisiert: Der 72-Jährige sei wegen Herzproblemen behandelt worden.

Wiederum wenige Minuten darauf reagierte Russland und bezeichnete die Berichte als falsch. "Das ist natürlich die Höhe der Falschnachrichten", sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums. Lawrow befinde sich in seinem Hotel und bereite sich auf das Gipfeltreffen vor. Videos und Fotos in sozialen Medien zeigte einen lachenden Lawrow vor einem Hotelpool. Er bezeichnete die Meldung von seiner Hospitalisierung als "politisches Spiel".

Balis Gouverneur I Wayan Koster erklärte bald darauf, dass Lawrow das Krankenhaus verlassen habe und sich in gutem Gesundheitszustand befinde. Er sei für eine Untersuchung im Sanglah-Krankenhaus gewesen, aber sofort wieder entlassen worden. (red, 14.11.2022)