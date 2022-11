Benjamin Parth, Chefkoch im Restaurant Stüva in Ischgl, hat es geschafft: Der Koch des Jahres 2019 wurde bei der Verleihung des Gault & Millau 2023 im SO/ Vienna mit fünf Hauben auszeichnet. Damit ist der 35-Jährige der jüngste Fünf-Hauben-Koch Österreichs. Seit Mittwochabend sind also sechs Lokale an der Spitze des Restaurant-Guides zu finden, die mit 19 Punkten – von 20 möglichen – ausgezeichnet sind.

Die fünf weiteren, die ihre fünf Hauben verteidigen konnten, sind das Lokal Obauer in Werfen, das Ikarus in Salzburg und in Wien das Steirereck, Konstantin Filippou und das Gourmetrestaurant Silvio Nickol.

Benjamin Parth darf sich nun mit fünf Hauben schmücken. Foto: © Helge Kirchberger Photography / Red Bull Content Pool

Dahinter folgen elf Betriebe mit 18,5 Punkten (vier Hauben), vom Gourmetrestaurant Hubert Wallner am Wörthersee über Österreichs einzigen Dreisternelokal Amador in Wien bis zum Ois im Mühltalhof im oberösterreichischen Neufelden.

Traudi Sigwart mit vier Hauben ausgezeichnet

Nach Bundesländern gegliedert, weist Tirol nach Wien die höchste Zahl an Hauben auf, insgesamt 115 Betriebe. Die in Brixlegg beheimatete Tiroler Weinstuben mit der Köchin Traudl Sigwart erreichte vier Hauben, damit ist Sigwart die einzige Vier-Hauben-Köchin Österreichs.

Lukas Nagl ist Koch des Jahres 2023

Der Koch des Jahres kommt heuer mit Lukas Nagl aus Oberösterreich. Der 35-Jährige ist Küchenchef im Restaurant Bootshaus im Seehotel Das Traunsee in Traunkirchen. "Mit dem Fokus auf den See hat es Lukas Nagl in den letzten Jahren zu wahrer Meisterschaft gebracht, wohlverdient geht dieser Award an ihn", begründet das Team von Gault & Millau die Auszeichnung. Seit 2019 hält das Bootshaus bei vier von fünf möglichen Hauben.

Lukas Nagl ist Koch des Jahr 2023. Foto: Copyright Jürgen Schmücking

Bei den weiteren Awards für herausragende Leistungen fällt heuer die Menge an Frauen auf: Patissière des Jahres 2023 ist Lisa Krispel, die im Genusstheater im Weingut Krispel in Straden in der Steiermark süße Kreationen serviert.

Lisa Krispel, Patissière des Jahres. Foto: (c) Jürgen Schmücking

Der Service Award 2023 geht an Judith Knittelfelder, die bei den Geschwistern Rauch im steirischen Trautmannsdorf tätig ist. "Professionell, hochaufmerksam, konzentriert, stets freundlich und stressresistent selbst bei großem Andrang – Judith Knittelfelder verkörpert geradezu den perfekten Service" – so die Gault-&-Millau-Macher.

Als Newcomerin des Jahres 2023 wurde Parvin Razavi vom Restaurant &flora in Wien gekürt, sie verbindet dort orientalische mit europäischen Traditionen. Das &flora ist auch eines der 45 neuen Haubenlokale im Guide und hält bei 15 Punkten und drei Hauben.

Parvin Razavi, Newcomerin des Jahres. Foto: (c) Michael Königshofer

Und schließlich wurde auch eine Frau für ihr Lebenswerk gewürdigt: Hedi Klinger vom Gasthof Klinger in Gaspoltshofen, wo bereits Thomas Bernhard speiste. 2022 hat sie ihren Betrieb geschlossen.

Hedi Klinger wurde für ihr Lebenswerk gewürdigt. Foto: (c) Manfred Klimek

Die Auszeichnung für das Sommelier-Team des Jahres 2023 geht an André Drechsel und Nico Hammerl vom vegetarischen Restaurant Tian in Wien. Die Weinkarte des Jahres 2023 mit nicht weniger als 1.200 Positionen haben Matthias Pitra und Steve Breitzke vom MAST Weinbistro in Wien zu verantworten.

Haubenregen

Insgesamt sind im neuen Gault & Millau 762 Haubenrestaurants gelistet. 49 Lokale wurden mit vier Hauben, deren Punktebewertung von 17 bis 18,5 reicht, ausgezeichnet. 45 Betriebe haben erstmals eine oder mehrere Hauben erhalten.

Seit 2019 werden in Österreich für Spitzenleistungen fünf Hauben (davor vier) vergeben, die maximale Punktezahl von 20 wurde bisher noch nicht vergeben. Bewertet werden Frische (nach Saison) und Qualität der Produkte, die Kreativität, Harmonie der Zubereitung, Beschaffenheit der Suppen und Saucen und die Exaktheit der Garung – unter Berücksichtigung des persönlichen Geschmacks der Gault-&-Millau-Testerinnen und -Tester.





Lokale mit 19 Punkten und fünf Hauben und die Küchenchefs:

Ikarus, Salzburg, Martin Klein

Konstantin Filippou, Wien, Konstantin Filippou

Restaurant Obauer, Werfen, Karl und Rudolf Obauer

Steirereck im Stadtpark, Wien, Heinz Reitbauer

Silvio Nickol, Gourmetrestaurant, Wien, Silvio Nickol

Stüva, Ischgl, Benjamin Parth (neu)

Lokale mit 18,5 Punkten und vier Hauben

Aend, Fabian Günzel, Wien

Amador, Juan Amador, Wien

Am Pfarrhof, Harald Irka, St. Andrä im Sausal, Steiermark

Bootshaus, Lukas Nagl, Traunkirchen, OÖ

Döllerer, Andreas Döllerer, Golling, Salzburg

Hubert Wallner, Hubert Wallner, Dellach-Mariah Wörth, Kärnten

Landhaus Bacher, Thomas Dorfer, Mautern, NÖ

Mraz & Sohn, Markus und Lukas und Mraz, Wien

Ois, Philip Rachinger, Neufelden, OÖ

Senns Restaurant, Andreas Senn, Salzburg

Taubenkobel, Alain Weissgerber, Schützen am Gebirge, Burgenland

(Petra Eder, 16.11.2022)