"TVP World" in Österreich ab sofort über digitales Antennenfernsehen gratis empfangbar.

Foto: ORS

Wien – Der englischsprachige Nachrichtensender "TVP World" des polnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist mit November in Wien und Umgebung über digitales Antennenfernsehen gratis zugänglich. Österreich sei damit ein weiteres Land, in dem der "TVP World" durchgehend für die Zuschauerinnen und Zuschauer des digitalen Antennenfernsehens SimpliTV kostenlos zugänglich ist, hieß es am Montag in einer Aussendung der ORS Group. "TVP World" ist auf dem Sendeplatz 45 zu empfangen.

Die Rundfunkbehörde KommAustria erteilte der ORS zudem die Zulassung für den Betrieb der MUX C-Plattform in den Versorgungsgebieten Wien, Tirol und Vorarlberg für weitere zehn Jahre. Über den MUX C werden zahlreiche regionale TV-Sender wie Ländle TV in Vorarlberg oder W24 in Wien ausgestrahlt. Die ORS biete "damit insbesondere auch kleineren TV-Veranstaltern die Möglichkeit, ihr Programm regional zu verbreiten und sorgt für eine bei der Bevölkerung willkommene Programmvielfalt mit starkem Regional- und Lokalbezug quer durch Österreich". (red, 14.11.2022)