Die Österreichische Akademie der Wissenschaften schreibt wieder Stipendien für Wissenschaftsjournalisten aus. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) schreibt erneut Stipendien für Wissenschaftsjournalistinnen- und journalisten aus. In dem seit 2019 laufenden Förderprogramm werden wieder vier Projekte mit jeweils 4.000 Euro für eine Laufzeit von bis zu zwei Monaten gefördert.

Bis 15. Dezember können in Österreich tätige, festangestellte oder freie Journalistinnen und Journalisten mit zumindest einjähriger Erfahrung im Wissenschaftsjournalismus Projektvorschläge einreichen. Die Themen sind frei wählbar, sollten aber einen Bezug zu Fachbereichen haben, in denen an ÖAW-Standorten in Wien, Graz, Linz, Innsbruck oder Leoben geforscht wird. Die Auswahl erfolgt durch eine Jury. (APA, 14.11.2022)