Die Mindestlöhne bei den Metallern steigen um sieben Prozent. Foto: APA / Hans Klaus Techt

Wien – Für die rund 200.000 Beschäftigten und Lehrlinge in Metallindustrie und Bergbau gibt es heuer einen einheitlichen Kollektivvertrag sowie einheitliche Lohn- und Gehaltsabschlüsse. Das gaben die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA am Montag in einer Aussendung bekannt. Abschließend sei heute ein Ergebnis bei den Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen gelungen.

Bereits am 3. November hatte der Fachverband Metalltechnische Industrie einen Abschluss erzielt, am 7. und 8. November waren Nichteisen-Metallindustrie, Bergbau-Stahl, Fahrzeugindustrie und Gießereiindustrie nachgezogen.

Löhne steigen gestaffelt bis 8,9 Prozent

Die Löhne und Gehälter werden rückwirkend mit dem 1. November gestaffelt um bis zu 8,9 Prozent angehoben, der durchschnittliche Zuwachs liegt bei 7,4 Prozent. Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne beziehungsweise Mindestgrundgehälter steigen um sieben Prozent. Die Aufwandsentschädigungen und Zulagen werden ebenfalls um sieben Prozent erhöht, wobei die Zulagen für die zweite und dritte Schicht noch stärker steigen.



Die Lehrlingseinkommen werden in drei Etappen bis November 2024 auf 1.050 Euro (1. Lehrjahr), 1.270 Euro (2.), 1.625 Euro (3.) und 2.110 Euro (4. Lehrjahr) erhöht. (red, 14.11.2022)