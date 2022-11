Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der G20 repräsentieren bei ihrem Jahrestreffen auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali ab Dienstag zwar "nur" zwei Drittel der Weltbevölkerung, aber immerhin gleichzeitig vier Fünftel der weltweiten Wirtschaftskraft und drei Viertel des Welthandels. Entsprechend weitreichend sind die Beschlüsse dieser Gruppe, die zwar nicht völkerrechtlich bindend sind, aber dennoch eine starke politische Signalwirkung haben.

Alljährlich treffen die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsnationen zusammen, heuer auf Bali. Foto: IMAGO/SNA/Pavel Bednyakov

Die offizielle Tagesordnung steht heuer unter dem Motto "Recover Together, Recover Stronger" (Gemeinsam erholen, stärker erholen) – damit wird klar, dass Bezüge zur globalen politischen und wirtschaftlichen Lage erörtert werden sollen, nach der Covid-Pandemie und inmitten der globalen Wirtschafts- und Energiekrise, die auch durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ausgelöst wurde. Die Agenda dreht sich nach offizieller Lesart um die Themenkreise "globale Ernährungssicherung", "nachhaltige Energiewende", "globale Gesundheitsarchitektur" und "digitale Transformation". Den Vorsitz führt heuer Indonesien, nächstes Jahr wird Indien der Gastgeber sein.

Das Wichtige abseits der offiziellen Agenda

Doch wie bei jeder hochrangigen Zusammenkunft internationaler Staatsmänner und Staatsfrauen gibt es auch eine Reihe an anderen Themen, die die Schlagzeilen bestimmen können und bestimmen werden. Das Treffen der Präsidenten von China und der USA, Xi Jinping und Joe Biden, am Montag galt als wichtiger geopolitischer Gradmesser, sind die Beziehungen zwischen den beiden Nationen doch schon länger an einem Tiefpunkt. Am Dienstag trifft der US-Präsident seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdoğan.

Auch der Ukraine-Krieg droht aufgrund der unterschiedlichen Positionen der Teilnehmerstaaten so manches Fachgespräch zu überschatten. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte seine Teilnahme vor wenigen Tagen ab – für nicht wenige politische Beobachter war das ein Ausdruck der aktuellen politischen Schwäche des Kreml. (Gianluca Wallisch, 15.11.2022)