Michael Jiresch, Leitung Business Development bei der Mediaprint. Foto: Stefanie J. Steindl

Wien – Die Mediaprint, die gemeinsame Anzeigen-, Druck- und Vertriebsgesellschaft von "Kronen Zeitung" und "Kurier", arbeitet auf der Suche nach neuen Geschäftsbereichen mit der Wiener Agentur TheVentury zusammen. "Wir wollen wachsen, organisch, aber auch anorganisch. Deshalb gehen wir als Mediaprint auf der Suche nach neuen Business-Modellen neue Wege", teilte Michael Jiresch, Leitung Business Development bei Mediaprint, am Montag in einer Aussendung mit.

Die Mediaprint zähle mit rund 6.500 Zustellern, die rund eine Million Haushalte belieferten, zu den größten Dienstleistern der Branche. Um diesen Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen, sei es an der Zeit, "Teile unsere Geschäftsmodells neu zu denken und etwaige, bis dato ungenutzte Möglichkeiten zu erschließen, vor allem in der Logistik", so Jiresch. "Uns begeistert das breite Unternehmensportfolio der Mediaprint, aus dem sich große Wachstumsmöglichkeiten in bestehenden und neuen Geschäftsfeldern ergeben", wurde Valentin Aschermann, Head of Innovation Management bei TheVentury, zitiert. (APA, 14.11.2022)