FTX ist pleite. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

COBIN Claims ruft geschädigte Kryptoanlegerinnen und -anleger dazu auf, der Rechtsschutz-Plattform ihren Schäden zu melden. Hintergrund ist der jüngste Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX. COBIN Claims will aber auch darüber hinaus Fälle sammeln, um eine Schadenserhebung zu machen, so der Verein in einer Aussendung. Erst in einem weiteren Schritt könnten mögliche rechtliche Schritte gesetzt werden.

Angesichts des FTX-Zusammenbruchs sei davon auszugehen, dass "nicht nur ein Anschluss an ein Insolvenzverfahren in den USA für Betroffene organisiert werden muss, sondern dass auch Kontakte hergestellt werden müssen, damit Anleger.innen aus Österreich und der EU Zugang zu internationalen Strafverfahren und Sammelklagen haben", so Vereinsobmann Oliver Jaindl. (APA, 14.11.2022)