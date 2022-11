Im Schnitt 781.000 Menschen haben am Sonntag das vorletzten Saisonrennen in Sao Paulo auf ORF 1 verfolgt. Foto: IMAGO/ANTONIN VINCENT

Wien – Mercedes-Pilot George Russell hat am Sonntag den Großen Preis von Brasilien gewonnen und damit seinen ersten Sieg in der Formel 1 gefeiert. Im Schnitt sahen 781.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf ORF 1 zu. Der Marktanteil des letzten von ORF in diesem Jahr übertragenen Formel-1-Rennens erreichte 26 Prozent. Das letzte Saisonrennen am 20. November in Abu Dhabi überträgt Servus TV. (red, 14.11.2022)