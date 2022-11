Liebe Leserin, lieber Leser,

Trotz schwerwiegenden US-Embargos stellt Huawei auch weiter Highend-Smartphones in unseren Gefilden vor. So auch das Mate 50 Pro, das neue Standards bei der Smartphone-Fotografie setzen soll. Ob ihm das gelingt wie sich das 1.300-Euro-Handy in anderen Bereichen bewährt, verraten wir in unserem Test.

Wenn wir schon bei Smartphones sind: Bei Google wird fleißig an einer günstigeren Variante des Pixel 7 gearbeitet, die man wohl in Form des 7a Mitte kommenden Jahres erwarten kann. Wie es aussieht, wird diese ein deutliches Upgrade zum Pixel 6a werden.

Und es gibt Versehen, die sollten einem lieber nicht passieren. So auch der Plattform Crypto.com, die Ethereum-Token im Gegenwert von etwa 400 Millionen Euro an den falschen Empfänger geschickt hat. Am Ende hatte man aber zumindest Glück im Unglück.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Huawei Mate 50 Pro im Test: Starke Kamera, tragisches Smartphone

Pixel 7a: Googles nächstes Mittelklasse-Smartphone soll deutlich besser werden

Crypto.com schickte versehentlich 400 Millionen Dollar an falschen Empfänger

Polizei der Bahamas ermittelt nach Kollaps von Kryptobörse FTX

Rechtsschutz-Plattform will Krypto-Schäden erheben

Spyware: FBI stand offenbar kurz vor Pegasus-Einsatz

Tesla öffnet eigenen Ladestecker für Konkurrenz und will ihn zum US-Standard machen

Binance-CEO fordert klare Regulierung der Kryptobranche

Leica stellt Leitz Phone 2 mit 1-Zoll-Kamerasensor vor

