Der das ganze Jahr bis in die Nacht geöffnete Supermarkt am Verkehrsknotenpunkt Westbahnhof wurde im August zum Tatort einer Gewalttat, die nun ein Schöffengericht beschäftigt. Foto: Heribert Corn

Wien – "Er hat meine Mama beleidigt. Dann habe ich leider falsch reagiert, ich war extrem auf Alkohol. Da habe ich die Kontrolle über mich verloren", begründet der 19-jährige D., warum er am 19. August gegen 22 Uhr im "U3-Supermarkt" in der U-Bahn-Station Westbahnhof einen 26 Jahre alten Kunden verprügelt hat. Wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung muss sich D. nun gemeinsam mit seinem Freund A. vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Daniela Zwangsleitner verantworten.

Der unbescholtene Erstangeklagte gibt sich vor Gericht ausnehmend höflich. "Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt", eröffnet der Syrer in einwandfreiem Deutsch seine Aussage. Die Vorsitzende erinnert ihn an die Sie-Form und will eigentlich wissen, was am Tattag passiert ist.

Jägermeister im Park

"Wir sind im Park gesessen und haben jeder eine Flasche Jägermeister getrunken und geredet", beschreibt D. die Freitagabendgestaltung. Nachdem der Alkohol von den Flaschen in die Körper gewandert war, wollte das Duo Nachschub kaufen. "Im Supermarkt waren urviel Leute", verwendet der Erstangeklagte den Wienerischen Superlativ. Er sei aufgrund seiner Alkoholisierung gestolpert und gegen eine junge Kundin geprallt. "Frau M. dachte, ich habe sie absichtlich angegriffen", weist er den Vorwurf der Frau und deren Begleiters, er habe M. absichtlich aufs Gesäß gegriffen, vehement zurück.

Dann habe der ihm unbekannte Begleiter der Dame die eingangs erwähnten Unflätigkeiten über seine Mutter gesagt, und er habe zugeschlagen. "Wie oft?", fragt die Vorsitzende. "Ein paar Mal." – "Wohin?" – "Ins Gesicht." Auf dem Video der Überwachungskamera ist zu sehen, dass seine Beschreibung gelinde gesagt eine Untertreibung ist. D. steht zunächst Stirn an Stirn mit dem 26-Jährigen, ehe er ihn mit einer wiederholten Links-rechts-Kombination aus sieben Schlägen gegen den Kopf durch den engen Gang prügelt. Von einem anderen Kunden, der ihn zurückhalten will, reißt der Erstangeklagte sich los und versetzt dem Opfer, das nicht einmal Abwehrbewegungen macht, tänzelnd nochmals fünf oder sechs Schläge ins Gesicht.

Rechter Haken führt zum K. o.

Nachdem er vom Personal des Geschäftes verwiesen wurde, kommt der Zweitangeklagte A. ins Spiel. Der 22 Jahre alte Syrer hatte mittlerweile den Alkoholnachschub bezahlt und versetzt, wie die Überwachungsaufnahmen zeigen, dem bereits betäubten Opfer ansatzlos einen rechten Haken ins Gesicht, der den 26-jährigen Österreicher auf Wien-Besuch wie einen Baum umfallen ließ. Sechs Tage war der Schwerverletzte im Krankenhaus, insgesamt zwei Wochen im Krankenstand.

Die Verantwortung von A. vor Gericht für seinen Angriff: "Ich vertrage nicht sehr viel Alkohol", daher könne er sich an den Grund für den Faustschlag nicht mehr erinnern. Vorsitzende Zwangsleitner dagegen erinnert sich sehr gut an A., verurteilte sie ihn doch erst im April wegen eines Suchtmitteldeliktes. "Weiß er, wie viel er damals bekommen hat?", wendet sich Zwangsleitner an den Dolmetscher. Die Antwort des Zweitangeklagten: "Andere haben verkauft, ich nicht." – "Die Frage war, wie hoch die Strafe war. Vier Monate bedingt!", kontert die Vorsitzende. "Aber nicht unbedingt", lässt A. übersetzen.

Polizisten verbal bedroht

Dank ihrer Vorkenntnisse weiß Zwangsleitner daher, dass A. Hobbyboxer ist. "Warum trinkt man als Boxer überhaupt?", erkundigt sie sich. "Wir haben über familiäre Probleme gesprochen", erklärt der Zweitangeklagte dazu. "Die lösen sich aber auch nicht durch Alkohol", merkt die Vorsitzende an. Dass er nach seiner Festnahme noch einen Polizisten bedroht habe, will A. nicht ausschließen – er habe "so Sachen an dem Tag gesagt", wisse aber nicht mehr, was.

Nach den Schlägen gegen den 26-Jährigen flüchteten die beiden Angeklagten übrigens, entdeckten dann aber, dass sie keine "Papers", also Zigarettenpapier, mehr hatten. Das wollten sie sich kaufen – wieder im U3-Supermarkt. "Da waren dann schon lauter Polizisten, und wir sind weggerannt", erinnert sich der Erstangeklagte. Die Beamtinnen und Beamten waren schneller, deshalb sitzt das Duo seit 20. August in Untersuchungshaft.

Ehrlicher Erstangeklagter

Dort wurde der 19-jährige Erstangeklagte von der Jugendgerichtshilfe auch zu seinen beruflichen Zukunftsplänen befragt. "Onlinehandel mit Kryptowährungen schwebt ihm vor", zitiert die Vorsitzende aus dem Akt. "Warum wollen Sie keine Ausbildung machen?", interessiert Zwangsleitner. "Das ist sehr anstrengend", antwortet D. entwaffnend ehrlich.

Für den Erstangeklagten sieht der Senat offenbar noch Hoffnung: D. wird rechtskräftig zu 24 Monaten Haft, acht davon unbedingt, verurteilt, zusätzlich muss er ein Anti-Gewalt-Training absolvieren und bekommt Bewährungshilfe. Zweitangeklagter A. fasst dagegen die zwei Jahre unbedingt aus, zusätzlich werden die vier Monate aus der offenen Vorstrafe widerrufen.

"Das ist aber sehr viel", lässt der 22-Jährige übersetzen. "Sie sind Erwachsener, haben eine Vorstrafe, nach der Sie rasch rückfällig geworden sind, und haben zusätzlich noch den Polizisten bedroht", erläutert die Vorsitzende ihm die Unterschiede zum Erstangeklagten. "Ich hatte Angst vor der Polizei", bietet A. nach dem Urteilsspruch noch ein Motiv für die Bedrohung. Nach längerer Beratung mit Verteidiger Werner Wendt nimmt er sich schließlich drei Tage Bedenkzeit. Auch der Staatsanwalt gibt keine Erklärung ab, dieses Urteil ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 14.11.2022)