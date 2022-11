Nach dem Ende einer Beziehung meiden viele zum Beispiel das gemeinsame Lieblingslokal, bestimmte Partys oder Supermärkte, weil sie befürchten, dort könnten sie auf ihren Ex, ihre Ex treffen. Hat man keine gemeinsamen Kinder, Haustiere oder arbeitet nicht in der gleichen Firma, kann man sich eigentlich ganz gut aus dem Weg gehen.



Natürlich kommt es darauf an, wie die Partner auseinandergegangen sind. War es harmonisch, versuchen einige, mit der Ex-Partnerin, dem Ex-Partner befreundet zu bleiben – hat man dann doch Jahre mit dieser Person verbracht. Mit dem oder der Ex befreundet zu bleiben, Unternehmungen zu machen, Essen zu gehen klingt ein bisschen nach einem Mythos, der vor allem dann zu Bruch geht, wenn sich eine neue Liebschaft anbahnt.

Dass es auf längere Zeit funktioniert, weiß Annalena "Leni" (29) Goldnagl. Die Wienerin hat nach ihrer Trennung zusammen mit ihrem Ex-Freund einen Podcast gemacht, in dem es eben darum ging: Wie kann ich mit meinem Ex, mit meiner Ex befreundet sein? Welche Herausforderungen kommen auf einen zu? Wie ist es, wenn er oder sie sich wieder neu verliebt? Darüber sprechen wir in dieser Folge Beziehungsweise – und darüber, woran eine solche Freundschaft dann doch scheitert. (red, 15.11.2022)